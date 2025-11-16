El impacto de los impuestos de Asturias en las empresas, a análisis el martes: guarda tu plaza para el evento aquí

¿Pagan los asturianos más impuestos que los residentes en comunidades de su entorno? ¿Cómo impacta la fiscalidad en las empresas del Principado? ¿Cuáles son las medidas que reclama el sector productivo para dinamizar la economía desde el punto de vista tributario? Estas serán algunas de las cuestiones que se pondrán sobre la mesa este martes en el Club LA NUEVA ESPAÑA, con una conferencia y coloquio sobre el panorama fiscal en el Principado.

En un momento en el que el Parlamento regional está a punto de discutir una reforma de la ley del IRPF y de los impuestos cedidos para el Principado, y con la negociación presupuestaria de 2026 en marcha, el Club LA NUEVA ESPAÑA convoca un foro sobre "Empresa y fiscalidad en Asturias". Será un espacio de análisis y debate sobre los impuestos que recaen sobre el sector privado en la región.

El acto tendrá lugar este martes, 18 de noviembre, a las 9.30 horas de la mañana. La sesión se abrirá con una intervención de Abel Fernández, decano del Colegio de Economistas de Asturias y autor de numerosos estudios sobre fiscalidad en la región. Será el encargado de aportar el marco analítico de la situación actual, tanto desde la perspectiva comparada entre España y otros países de la Unión Europea, como en relación con el entorno del Principado.

Posteriormente, se celebrará un debate con representantes de las principales entidades empresariales de Asturias. Participarán María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios; Pedro López Ferrer, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Gijón; Daniel González, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés; José Manuel Ferreira, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, e Íñigo Cabal, presidente de la Asociación Empresa Familiar de Asturias.

El acto, organizado por el Club LA NUEVA ESPAÑA, será una oportunidad para conocer de primera mano la fotografía tributaria de Asturias desde la óptica de los colectivos empresariales.