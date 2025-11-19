Los cuentos sobre el Monsacro desatan la locura por la historia de las reliquias

El Club LA NUEVA ESPAÑA se quedó pequeño en la puesta de largo de los cuentos infantiles sobre el Monsacro, un proyecto impulsado por la Asociación Vestigia que ayer rindió homenaje a quien mejor conoce las entrañas de la montaña sagrada que albergó las santas reliquias: Luis Palacios, guardés de las ermitas y custodio de sus historias.

El acto fue conducido por Ana Rúa, que subrayó la importancia del Monsacro y la riqueza histórica y espiritual que atesora. Sus palabras dieron paso a intervenciones que, desde distintos ámbitos, reivindicaron la necesidad de transmitir a las nuevas generaciones el valor de este lugar único. Uno de los momentos más emotivos llegó con la intervención de Miguel Ángel García, expárroco de Morcín, actualmente en Moreda, que recordó la dedicación de Palacios a las ermitas y al cuidado del monte: "A Luis, como buen montañero, no le suponía ningún esfuerzo subir a las capillas; aún hoy sigue ascendiendo con su mujer", señaló. Describió el Monsacro como "la montaña dormida, un diamante en bruto que hay que pulir". También insistió en el ejemplo de humildad de Palacios: "Luis, nos enseñas que el esfuerzo personal, transmitido con humildad, cala en los corazones", aseguró. El sacerdote reivindicó la memoria del Arca Santa y el valor religioso del monte, para que el Monsacro "siga siendo faro y luz, aun en la oscuridad". Luis Palacios agradeció el homenaje y celebró que los cuentos permitan acercar la historia de las ermitas a los pequeños. La presidenta de Vestigia, Natividad Torres, explicó que el libro es fruto del trabajo del grupo. "Los cuentos permiten acercarlo a los niños; recorren la historia del monte sagrado de la mano de Luis Palacios", recalcó. El guardés pertenece al Grupo Vetusta, cuyo presidente Julio César Fernández, le acompañó ayer.

Uno de los momentos más esperados fue la lectura de los cuentos a cargo de Germán Quesada (8 años) y Catalina de Miguel (11 años). La concejala de Cultura de Morcín, Noelia Pereira, felicitó a Vestigia por su trabajo. El alcalde, Maximino García y el cronista oficial de Morcín, Fernando Delgado, también mostraron su apoyo al proyecto. El acto concluyó con Mento Hevia, director de la Orquesta Céltica Asturiana, que interpretó varias piezas con viola de gamba. También intervino Liliana Valdés, responsable de Instituciones de Caja Rural.