"A las víctimas de ETA nos piden olvidar", lamenta la viuda de Gregorio Ordóñez

Lo que enamoró a Ana Iríbar de su marido, Gregorio Ordóñez, en el verano del 81, fue que era un hombre "con las ideas claras", una premisa que llevó por bandera en todos los ámbitos de su vida. Así lo contó Iríbar, ayer, en el Club LA NUEVA ESPAÑA, durante el estreno del documental "Esta es una historia real", producido por el 30 aniversario de la muerte del político, asesinado por la banda terrorista ETA el 23 de enero de 1995 en San Sebastián.

El corto, dirigido por Iñaki Arteta, fue presentado por primera vez en Oviedo en compañía de la ex diputada del parlamento vasco, María San Gil, y la propia viuda, Ana Iríbar, en un acto dirigido por el secretario del centro de Asturias de la Asociación Católica de Propagandistas, Jesús Hallado.

"De lo que más orgulloso me siento es de hacer cine sobre terrorismo", confesó el propio Arteta. "En los últimos cuatro años solo ha habido cuatro películas contra el relato de la banda terrorista ETA", reflexionó el director quien añadió que, curiosamente, una de ellas ("La Infiltrada") fue la más taquillera. "A la gente le interesan las víctimas del terrorismo", sentenció Arteta. María San Gil añadió la importancia de este tipo de cine para "no olvidar la historia, ni blanquear a Bildu".

"Gregorio no entró en política por dinero, lo hizo para mejorar los problemas de las personas", explicó quien fuese su mano derecha. "La política es una vocación de servicio y así es como hay que entenderla", comentó San Gil.

El objetivo de "Esta es un historia real", no solo es recordar la figura de Gregorio Ordóñez sino contarle a los jóvenes una historia que "a muchos nos ha tocado vivir pero ya no se enseña", resaltó Hallado. Una idea sobre la que también reflexionó Ana Iríbar: "A las nuevas generaciones les cuesta entender que esto haya pasado en nuestro país y es importante que lo vean para explicarles que la democracia es algo muy frágil".

Los tres coincidieron en que "el nacionalismo vasco sigue teniendo mucha fuerza", algo que Gregorio Ordóñez, candidato a la alcaldía de San Sebastián, había conseguido cambiar: las encuestas le daban como vencedor de las elecciones. "Hay que mantener viva la memoria para poder tener libertad", aseguró Hallado a lo que Iríbar, contundente, dijo: "Tenemos que ser agentes activos del cambio". Y para eso, añadió San Gil, hay que "conocer la historia".

"ETA eran más que los comandos, eran los partidos políticos que han derivado en Bildu, ese proyecto es el que sostiene hoy a Pedro Sánchez", lamentó María San Gil. Preguntados por la derrota de ETA, Iríbar se mostró contundente: "Decir que hemos derrotado a ETA es una infamia" y lamentó el trato que recibió tras el asesinato de su marido: "Esperaba mucho más de la democracia y de las instituciones".

Solo en la década de los noventa, 194.000 vascos se fueron de la comunidad. "Las víctimas llevamos una bandera invisible, te sientes como un fantasma", explicó Iríbar, que abandonó San Sebastián con su hijo Javier dos años después del atentado. "Si mientras ETA mataba la gente miraba para otro lado, cuando dejó de matar se pasó página y se trató de olvidar y minimizar", reconoció. "Las víctimas de ETA somos el único colectivo al que se le pide perdonar", se quejó Iríbar.