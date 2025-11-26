Pedro de Silva une a la izquierda y a la derecha en la presentación de su autobiografía dialogada de mil páginas en el Club de LA NUEVA ESPAÑA: "Habla de una Asturias sin azúcares añadidos"

Pedro de Silva, expresidente del Principado, articulista y escritor, desnudó este martes en el Club LA NUEVA ESPAÑA las sensaciones, inquietudes y motivaciones que le condujeron a embarcarse en "Lo que queda a la espalda", una autobiografía que le propuso hace más de dos años y medio el periodista César Iglesias y que acaba de ver la luz en forma de un libro "insumiso y subversivo", en palabras de su autor, empezando por su extensión, un millar de páginas, siguiendo, por el peso, un kilo setecientos gramos, y acabando por su condición de réplica a "las medias verdades" y "al presentismo" que pueblan el escenario político y mediático.

Presentación de las memorias de Pedro de Silva / Fernando Rodríguez

Pedro de Silva fue fiel a su manual de estilo en la segunda presentación de esta autobiografía, la primera fue el pasado jueves en la Colegiata San Juan Bautista. Irónico, mordaz, certero y selectivo en las palabras de una intervención que tuvo como escenario LA NUEVA ESPAÑA, "que para mí es mi casa también" después de 34 años de colaboración con un artículo diario. Una relación que aprovechó para hacer extensivo su agradecimiento al consejero de Prensa Ibérica y exdirector general de LA NUEVA ESPAÑA, José Manuel Vaquero, "uno de los maestros que he tenido en la vida, y· que me dio entrada al final de mi mandato en esta casa, junto a Melchor Fernández", exdirector del periódico, presente en el acto.

"Esfuerzo en ser veraz"

El expresidente avanzó los entresijos de "Lo que queda a la espalda", una propuesta que ni él mismo sospechaba cuando trabajaba desde hacía tiempo en "Manín", una biografía en tercera persona "de la que iba por las 400 páginas; es como me llamaba mi hermano", explicó. Pero llegó César Iglesias, "periodista de raza", y viró el rumbo a una autobiografía dialogada, "con interrogatorios en los que me he esforzado en ser veraz", aseguró De Silva, quien reveló su motivación capital. Dar respuesta "al obsesivo afán de los focos y foros por iluminar el presente dejando atrás una sombra en la que los rastros se perdían. Una sombra que propiciaba la extensión en la sociedad de una enorme laguna de ignorancia sobre el pasado común. Y desaparecido el pasado común, todo se disuelve".

De Silva se animó a dar pistas de lo que los lectores hallarán en un libro que "no se calla nada de lo importante" y en el que se habla "más de los demás que del propio sujeto" y, sobre todo, de Asturias . "Lo que ata este libro, el contenido transversal, es una idea de Asturias (...) Se habla, o al menos se intenta, de una Asturias sin azúcares añadidos, de una Asturias que es una naturaleza y una historia". Una historia que no dudó calificar de "grandiosa y formidable". César Iglesias describió su diálogo con Pedro de Silva de "autobiografía plural", que ha dado como resultado "un libro insumiso y subversivo".

El reflejo, al fin y al cabo, recalcó Iglesias, de "un rebelde ilustrado" que "ha vivido en sus ochenta años instalado en la subversión". Para el autor del "interrogatorio" , Pedro de Silva "es sobre todo un librepensador" con capacidad demostrada y probada "para dinamitar el canon y ejercer ciertas formas de herejía".

El encargado de abrir una presentación que concitó la presencia de políticos de izquierda y derecha, desde el presidente del Principado, Adrián Barbón, al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, pasando por el portavoz de IU en el Ayuntamiento ovetense, Gaspar Llamazares, fue el ensayista Pablo Batalla, quien empezó destacando su capacidad como articulista "en los billetes de LA NUEVA ESPAÑA, donde nunca sabes qué te vas a encontrar". Batalla abundó en el significado de Pedro de Silva para su generación, la del 15-M, "de un político del régimen del 78", rescatado del pasado junto a otros como, por ejemplo, "González Laxe por las Mareas gallegas o Pasquall Maragall por los Comunes catalanes". Batalla valoró de Pedro de Silva que "no se aferró a la poltrona, la dejó cuando no pudo desarrollar su programa político".

La presentación de las memorias de Pedro de Silva en Oviedo llenó el Club de LA NUEVA ESPAÑA, donde acudieron, entre otros, el presidente de la Junta General, Juan Cofiño; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro; el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde; el exrector Juan Vázquez, el expresidente de la Junta Antonio Landeta y algunos de sus consejeros en el Principado.