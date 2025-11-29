La Universidad y el CSIC presentan su unidad de estudios árabo-románicos

La unidad asociada de estudios árabo-románicos del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y la Universidad de Oviedo fue presentada ayer en sociedad. Es la primera creada por las dos instituciones, que se une a los dos centros mixtos. "Es una iniciativa de la que estamos muy orgullosos y agradecemos a los investigadores que la van a pilotar su labor", aseguró Susana Luque, vicerrectora de Transferencia y Relaciones con la empresa, sobre la primera colaboración entre las dos instituciones en el campo de las humanidades y en el estudio de las relaciones lingüísticas y culturales entre el mundo árabe y las lenguas romances.

El acto, organizado por el CSIC y enmarcado en las actividades del Club LA NUEVA ESPAÑA, fue presentado por María Fernández, delegada del CSIC en Asturias, que resaltó que "trabajando juntos llegaremos más lejos". En el salón de actos de la Cámara de Comercio de Oviedo, Pablo Roza, investigador del Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo (ILC-CSIC), y Raquel Suárez, profesora del departamento de Filología Española de la Universidad de Oviedo, son los coordinadores de la unidad asociada de I+D+I de estudios árabo-románicos.

Este proyecto, dijo Roza, "nace con la idea de crear un marco de colaboración estable entre investigadores de la Universidad de Oviedo y del CSIC "dando continuidad a las relaciones existentes". Supone, resaltó, "reconocer la excelencia investigadora del grupo del Seminario de estudios arábico-románicos, impulsado con tesón y entusiasmo por el profesor Juan Carlos Villaverde que ha puesto a Oviedo en el mapa de los estudios". Es, añadió Roza, "una alianza de investigadores inédita en el contexto científico español".

Son once los integrantes de esta unidad asociada de varios departamentos de la institución académica asturiana y del Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo, con sede en Madrid, y de la Escuela de Estudios Árabes de Granada. Raquel Suárez señaló que se organizará en Oviedo en mayo de 2026 del congreso internacional "Lengua y minorías en el mundo hispánico", con "especialistas de Estados Unidos, Japón, Islandia o Italia interesados en explorar la compleja configuración lingüística del mundo hispánico moderno". Entre los objetivos está también mantener el estudio del árabe en Oviedo .

Otra de las acciones previstas es la catalogación y estudio del archivo personal del arabista asturiano Carlos Quirós, cuya figura fue recordada por la investigadora Amalia Zomeño. El profesor Juan Carlos Villaverde repasó la presencia de los estudios de árabe en la Universidad de Oviedo, que inicialmente "no permitían conocerlo bien", pero que después hizo posible la formación de "reconocidos investigadores".