Bruno Cardeñosa: "Trump no quiere libertad para Venezuela, busca el petróleo"

"Trump no persigue la paz para Venezuela, quiere el petróleo y también presentarse como el hombre que ha eliminado la continuidad de la ideología bolivariana de Maduro en el Caribe". Lo dijo ayer ante un atento público el periodista Bruno Cardeñosa, conocido por su labor al frente del programa de Onda Cero "La Rosa de los Vientos", que charló con el sociólogo Hans van den Broek, profesor de la Universidad de Oviedo.

El encuentro giró en torno al nuevo libro de Cardeñosa, "El IV Reich. Los poderes secretos de la ilustración oscura. ¿Es Donald Trump su líder?" (Planeta), obra que descifra el nuevo marco internacional que, según su autor, se rediseña desde Washington.

El periodista señaló el creciente interés estadounidense por el "triángulo del litio" (Argentina, Chile y Bolivia), materia prima prioritaria para la nueva agenda energética. De ahí, afirmó, viene la sintonía de Trump con Javier Milei y los intentos de reforzar la presencia en Bolivia.

Cardeñosa insistió en que no se trata de historia ni de un escenario hipotético, sino de "un asalto al mundo que está ocurriendo ahora mismo". La relación entre Trump y Vladímir Putin, tras el acuerdo para la paz en Ucrania impulsado desde Moscú, fue otro de los asuntos de la charla . "Parece mentira que dos enemigos irreconciliables se den la mano", señaló Cardeñosa. "Trump no opera con ideales, sino como si Estados Unidos fuese una empresa", indicó. Van den Broek planteó una pregunta clave: ¿podría algo similar a lo que pasa en los Estados Unidos ocurrir en Europa? Cardeñosa no dudó: "Claro que existe el riesgo". Recordó que Orbán gobierna en Hungría y Le Pen estuvo cerca de ganar en Francia. "El semáforo está encendido. Tenemos que ponerles el rojo", advirtió. Cardeñosa, que en su juventud fue condenado como insumiso al servicio militar, resumió el modo en el que Trump ejerce el poder: "Actúa como si fuese un rey". Destacó el papel del vicepresidente J. D. Vance, a quien describió como "la parte más visceral del gobierno", con vínculos con el mundo tecnológico a través de figuras como Peter Thiel, cofundador de Pay Pal con Elon Musk.

Para el autor, Vance y el hijo del presidente se perfilan como continuadores de las políticas trumpistas. El agresivo replanteamiento del comercio internacional por parte del presidente marcó un punto de inflexión para el autor: "Cuando anunció los aranceles habló de ‘día de la liberación’ y fue el momento en que decidí escribir este libro", concluyó. Cardeñosa y Van den Broek coincidieron en que la vigilancia democrática es hoy más necesaria que nunca.