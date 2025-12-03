Miguel A. Ruiz: "Una autoestima frágil aumenta el riesgo de acoso"

"Una autoestima frágil incrementa el riesgo de sufrir acoso, bullying, ansiedad o depresión, y aunque el foco recae a menudo en los jóvenes, el problema afecta a todas las edades". Lo dijo ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA el psicólogo sanitario y divulgador Miguel Ángel Ruiz Arias, autor de "Autoestima en acción: el camino al bienestar", que presentó las claves de su enfoque sobre el autoconocimiento y la construcción de una autoestima sana.

Miguel Ángel Ruiz Arias dejó claro que la autoestima no es una etiqueta ni un rasgo fijo, sino un proceso dinámico. "No es sólo cuánto me quiero, sino cómo", afirmó, subrayando que hablar únicamente de autoestima alta o baja simplifica en exceso una realidad más profunda, tejida de creencias y capacidades para afrontar la vida. Miguel Ángel Ruiz. con una amplia experiencia en la práctica clínica, prefiere hablar de autoestima adaptativa o no adaptativa, aquella que favorece o entorpece el crecimiento personal. A partir de su experiencia clínica, el psicólogo señaló cómo la autoestima aparece como un factor transversal en numerosos problemas psicológicos. Desde dificultades de relación hasta ansiedad, depresión o trastornos alimentarios, este concepto actúa, en muchos casos, como hilo conductor.

Ruiz Arias dedicó un apartado a la juventud, uno de los colectivos más expuestos a la presión de las redes sociales, los estereotipos y los cánones estéticos. "En los adolescentes, las comparaciones constantes pueden dejar huella profunda", advirtió.

Terapias en la red

La vulnerabilidad propia de esa etapa y la búsqueda de aprobación convierten a las redes en una especie de "psicólogo improvisado", un espacio que puede resultar dañino por la intensidad y la falta de filtros ante la que se ven sometidos los menores. El especialista, a quien presentó la cirujana plástica Clara Martín Muñiz, defendió la necesidad de asumir un papel activo en las decisiones. "No debemos esperar a que otros nos resuelvan los problemas ni postergar lo importante, sino elegir con honestidad aquello que nos importa, indicó. "Se trata de ser honestos con nosotros mismos", apuntó. La sesión culminó con una invitación a los asistentes para explorar sus patrones de pensamiento y reencontrarse con aquello que sostiene su bienestar. Con un enfoque divulgativo, Miguel Ángel Ruiz Arias logró que la sala se convirtiese en un espacio de reflexión introspectiva.