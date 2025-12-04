Álvaro Neil: "Aplazar los planes a la jubilación es jugar con fuego"

"Todos tenemos que mirarnos al espejo y preguntarnos si hemos conseguido nuestros sueños; eso de aplazar todos los planes a la jubilación es jugar con fuego". Lo dijo ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA Álvaro Neil, el viajero ovetense conocido como "Biciclown", quien decidió un día que no estaba dispuesto a aguardar al "momento propicio"; dejó un cómodo trabajo en una notaría de Madrid y se lanzó a pedalear por el mundo.

Ahora, todas esas lecciones de vida extraídas en trece años de vuelta al mundo, se unen en un libro. Neil no rehuyó los grandes temas. Para él, "la muerte es el mayor misterio de la vida", y la felicidad –esa palabra tan manoseada– simplemente no existe: "Saberlo ahorra muchos problemas", aseguró. Neil tiene un nuevo libro que recopila reflexiones y pequeñas revelaciones nacidas de esas más de 5.000 noches por el mundo en las que ha habido de todo. Neil regresó a España en 2017 después de trece años de aventura nómada: diez libros, ocho documentales, un canal de cicloturismo, un avión de Vueling bautizado con su nombre y, entre medias, cientos de espectáculos de clown en los lugares más insospechados. "Estuve trece años haciendo cosquillas a la Tierra con mis espectáculos solidarios", recordó con humor. Desde su vuelta se ha reinventado: conferenciante, viajero incansable, estudiante de Filosofía y cronista de un mundo que, a su juicio, parece girar demasiado deprisa.

Neil habló del hambre, de la ropa, de la muerte y de esa inquietud que, para él, está en el origen de cualquier viaje. "Para viajar por el mundo no hace falta dinero, hace falta un motivo", afirmó ante un público que asentía en silencio. Y añadió una de sus sentencias más sabrosas: "El hambre es el mejor cocinero". Entre risas, recordó aquella vez que pedaleaba por Noruega bajo una lluvia interminable y terminó secándose en el baño de una estación. Encontró un pantalón seco sobre un banco, "y me lo puse", relató. "¿Cómo es posible que la gente se compre ropa cada tres meses?, con lo mucho que dura", se preguntó. También habló de lo esencial, actos tan simples como dormir, ducharse y mirar la vida sin ruido añadido. "No voy al cine, no veo la tele, no me engancho a series; no me contamino con la realidad", explicó.