Los residentes fuera de Asturias ya compran una de cada cuatro viviendas: la mayor parte son madrileños, seguidos de baleares que ya superan a los vascos

"Cuando falta lo esencial, todo lo demás se tambalea. Y en Asturias empieza a faltar lo esencial, que es la vivienda". Así resumió la situación del sector inmobiliario el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, José Manuel Ferreira, en la presentación del Cuaderno de la Cámara "Vivienda y ciudad", celebrada ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA. Además, denunció la "escasez de residencia en el Principado" y reclamó medidas urgentes para aumentar la oferta.

En el acto, estuvo acompañado por el catedrático de Economía y exrector de la Universidad de Oviedo, Juan Vázquez; el arquitecto Víctor García Oviedo; y Ramiro Lomba, director del Sadei, quien explicó con datos un problema cada vez más acusado. E indicó que el 25 por ciento de las viviendas que se encuentran a la venta en Asturias las compran personas no residentes en la región. La mayor parte (11 por ciento), madrileños, pero con un notable aumento de baleares, que el pasado año compraron 315 casas, duplicando la cifra por segundo ejercicio consecutivo. "Es una cifra mucho más alta que la de compradores vascos, por ejemplo", explicó Lomba durante la presentación, a la que acudieron el presidente de la Junta General, Juan Cofiño, y el de la Cámara de Oviedo, Carlos Paniceres.

También dijo que, desde 2012, el alquiler ha aumentado en un 70 por ciento, con contrastes entre concejos. En Gijón (el más caro de Asturias) la media se sitúa en 922 euros al mes para un piso de 80 metros cuadrados, mientras que en las zonas rurales no alcanza los 500. Además, el director del Sadei explicó que desde la pandemia los precios de viviendas de segunda mano han subido un 20 por ciento. En el caso de las de obra nueva, un 90 por ciento, construyéndose unas 2.000 al año, las cifras más bajas desde 2011, "muy por debajo de lo que necesita la región". "Hay un claro desfase entre la oferta y la demanda", dijo.

Una idea sobre la que se centró Ferreira. "Asturias requiere unas 3.000 viviendas nuevas al año". Pero lamentó que "la lentitud burocrática, la fiscalidad y la regulación lastran la oferta". Por eso, pidió a las administraciones públicas usar "con inteligencia la triple caja de herramientas: proveer, subvencionar y regular". Porque, tal y como explicó el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, el racionamiento por escasez solo genera lo que definió como "colas del hambre del alquiler". Ferreira defendió también la colaboración pública-privada para poder "simplificar y agilizar la burocracia y avanzar hacia un marco fiscal que incentive tanto la construcción como la adquisición de primera vivienda".

En la misma línea, el arquitecto Víctor García Oviedo explicó que "hay que entender la ciudad como un todo". "En Asturias puedes moverte de un concejo a otro en poco tiempo. Por eso, hay que comprender la región en su conjunto como una ciudad y sobre esa idea operar", explicó. "El Principado está formado por una red de núcleos por eso hay que trabajar de forma conjunta entre ayuntamientos", añadió. Y enfatizó que "la vivienda está ligada a la actividad económica ya que es un material productivo de primer rango".

Juan Vázquez reflexionó sobre cómo el turismo puede acentuar un problema europeo que tiene especial incidencia en España. "Somos un país muy atractivo para la inversión y eso afecta al número de viviendas que realmente se utilizan para vivir", explicó el exrector de la Universidad de Oviedo. Por otro lado, el catedrático de Economía aseguró que se necesita un "mayor equilibrio entre compra y alquiler". Para ello, apostó por las nuevas tecnologías aplicadas a la construcción. "La inteligencia artificial puede facilitar mucho el trabajo a la hora de analizar las necesidades y cómo paliarlas", explicó el profesor.