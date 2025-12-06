María Teresa Álvarez: "Nos hacen falta políticos como la reina Berenguela"

Fernando III de Castilla, "el Santo" , hijo de Berenguela, reina de Castilla, y de Alfonso IX, rey de León, unificó los dos reinos que permanecían divididos desde 1157, cuando el emperador Alfonso VII, los repartió entre sus hijos: los infantes Sancho y Fernando.

"Partida de reinas", la nueva novela de María Teresa Álvarez, rescata del olvido a dos mujeres determinantes en esa gran operación política que marcó el siglo XII: Berenguela de Castilla y Teresa de Portugal, las dos esposas (ambas con matrimonio declarado nulo por la Iglesia), de Alfonso IX de León.

Pese a no haberse visto jamás durante sus vidas, sus destinos quedaron enlazados por el mismo monarca y por la compleja red de intereses políticos de una época en la que la diplomacia femenina resultó decisiva. La periodista Carmen Casal, encargada de presentar el acto, recordó que María Teresa Álvarez suma ya 17 novelas, todas protagonizadas por mujeres, salvo "Otoños en Roma". "En todas ellas aparecen féminas que vienen, en parte, de la serie ‘Mujeres en la Historia’, que Álvarez hizo para Televisión Española", señaló Carmen Casal.

"A Berenguela llegué a través de su madre, Leonor de Plantagenet; de Teresa de Portugal no sabía apenas nada y fue una gran sorpresa", confesó María Teresa Álvarez, fascinada por la inteligencia y astucia política de Berenguela, hasta el punto de creer que "hoy en España nos harían falta políticos como ella", y por la fuerza de la infanta portuguesa, declarada beata, que junto con sus hermanas, creo el monacato femenino en Portugal e introdujo la orden del Císter. "Lo que más me atrajo de ambas fue su capacidad de diálogo, tan poco común en una época dominada por la fuerza militar. Unieron los dos reinos desarrollando su talento político. Teresa renunció al trono de León en nombre de sus hijas", explicó Álvarez.

El momento histórico que refleja la novela es crucial: Las primeras cortes parlamentarias de Europa se celebraron en León en 1188 bajo el reinado de Alfonso IX, marido de ambas reinas. Las Cortes incluyeron por primera vez representantes del pueblo llano (burgueses y ciudadanos) junto a la nobleza y el clero.

"Lo más difícil fue narrar el encuentro entre ambas reinas, que tuvo lugar el 20 de noviembre, hace 795 años, en Valencia de Don Juan, y los acuerdos que ambas alcanzaron para suplir la ausencia de testamento de Alfonso IX y determinar la legitimidad sucesoria del reino de León", aseguró Álvarez, que celebró en la ciudad leonesa el estreno de su nueva obra, publicada por La Esfera de los Libros. "Ambas influyeron en el tablero político. De hecho, muchos de sus descendientes ocuparon lugares de relevancia en Castilla y León", resaltó Álvarez, en el Club, repleto de público.

El acuerdo alcanzado por Teresa y Berenguela supuso, salvo breves interrupciones, años de estabilidad y avance en la Reconquista. La negociación quedó plasmada en la Concordia de Benavente, documento que abrió el camino para la coronación de Fernando III como rey de Castilla y León.