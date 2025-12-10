Víctor Sánchez, musicólogo: "Rigoletto es dualidad psicológica y romanticismo"
"Sale la corte, pero también los bajos fondos", matiza, sobre la obra de Verdi que se representará los días 12, 14, 17, 19 y 20 en el Campoamor
La Ópera de Oviedo dedica el cuarto título de la temporada a "Rigoletto", una de las cumbres del repertorio verdiano. Víctor Sánchez, catedrático de Musicología de la Universidad Complutense y reconocido especialista en Verdi, situó ayer la obra dentro del contexto dramático que inspiró al compositor: "Le roi s’amuse", de Victor Hugo, que el compositor calificó como "el mayor drama de los tiempos modernos" y a cuyo protagonista, Triboulet, consideraba "una creación digna de Shakespeare".
El musicólogo subrayó cómo Hugo planteaba un conflicto esencial, el poder contra los indefensos, que Verdi trasladó con audacia a la ópera, aun a riesgo de enfrentarse a la censura y a la moral de su tiempo.
El estreno en La Fenice (Venecia) en 1851, fue tan polémico como fascinante, con discusiones acaloradas e incluso gritos en el teatro.
Rigoletto se subirá al escenario del Teatro Campoamor los días 12, 14, 17, 19 y 20 de diciembre. El acto fue presentado por Adolfo Domingo, responsable de Publicaciones de Ópera de Oviedo, quien destacó la larga trayectoria investigadora de Sánchez, formado en Oviedo y doctorado con una tesis dirigida por Ramón Sobrino. "Rigoletto" constituye una obra crucial en la consolidación del lenguaje dramático de Verdi. El personaje central, un bufón jorobado atrapado entre su odio hacia un poder corrupto y el amor desesperado por su hija, ejemplifica, a juicio de Sánchez, tanto la dualidad psicológica como el espíritu del romanticismo europeo que tanto atrajo al compositor. "Sale la corte, pero también los bajos fondos", señaló el musicólogo. Sobre la célebre aria "La donna è mobile", Sánchez recordó que, pocas veces se repara en lo contundente de su texto: "un personaje claramente machista que proclama que es un miserable quien se fía de una mujer".
El público que llenó la sala, disfrutó de un interludio musical a cargo de la alumna del Conservatorio Superior del Principado de Asturias Paula Palencia, acompañada por su profesor de saxofón, Guillermo Rodríguez Palacio, y por el profesor Marcos Suárez al piano. El trío ofreció una versión para dos saxofones y piano de la Fantasía sobre Rigoletto de Franz Doppler.
- Un telesilla averiado, problemas con la telecabina y cañones de nieve que no funcionan: 'Cabreo y desesperación' ante el accidentado inicio de temporada en Pajares
- El gran supermercado que abrirá sus puertas en Asturias después del puente de la Constitución: una promoción especial, un vale de cinco euros por cada diez euros de compra del 9 al 13 de diciembre
- Vuelve a Asturias la gran tienda outlet de marcas Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
- La nueva gran plaza de 2.000 metros cuadrados que está a punto de inaugurarse en el centro de Oviedo
- Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- El éxito de un mercadillo navideño en una localidad muy alejada del centro de Asturias que tiene lista de espera: 'Empezamos con 50 puestos y este año tuvimos que cerrar en 100
- Colas en Decathlon para hacerse con la nueva bicicleta de montaña eléctrica que tiene una rebaja de 400 euros por tiempo limitado
- Los restaurantes asturianos, a rebosar de reservas hasta enero, detectan un cambio en las costumbres: 'Ahora arrasan las comidas en vez de las cenas