Patrick Meesen, profesor de Física de la Universidad de Oviedo: "Viajar al futuro es viable; ir al pasado ya plantea más dificultades"

"Viajar hacia el futuro, es físicamente viable mediante efectos relativistas; viajar al pasado, en cambio, plantea dificultades mucho mayores, aunque la teoría no descarta por completo la existencia de ciertas posibilidades". Lo dijo ayer en el Club Patrick Meesen, profesor de Física de la Universidad de Oviedo a quien presentó José Manuel Recio, catedrático de Química Física en la misma institución, quien situó la charla dentro del marco de la mecánica cuántica y su capacidad.

Meesen, Doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, abordó fenómenos como el efecto túnel, que durante décadas se creyó restringido al mundo subatómico. La mecánica cuántica, señaló, permite que una partícula atraviese barreras aparentemente infranqueables debido a la "función de onda" que determina sus posibles ubicaciones. Meesen, a quien también acompañó Carlos López Larrea, jefe de Inmunología del Huca, mencionó la posibilidad de que el origen del universo pudiera entenderse como un proceso de efecto túnel: la aparición de una pequeña "burbuja" de espacio-tiempo a partir de fluctuaciones cuánticas. "Quizá nuestro universo empezó así, pero no lo sabemos", indicó. A lo largo de la charla, organizada por Tribuna Ciudadana, Meesen subrayó la importancia de la disciplina para descifrar fenómenos que se perciben a simple vista y vaticinó nuevos descubrimientos en el campo de la física cuántica.