Rufino Lobo: "A Manuel Llaneza le caracterizaba su honestidad"

"A Manuel Llaneza le caracterizó su honestidad". Así lo dijo ayer en el Club Rufino Lobo, autor de "Manuel", un libro que se adentra en la vida y el legado del dirigente socialista, fundador del SOMA, alcalde de Mieres, y promotor del Orfanato Minero, entre otras cosas.

Acompañado por Marián González Rúa, profesora de Filología de la Universidad de Oviedo, el autor desgranó las claves de una obra que es un homenaje a la Asturias minera. "Desde las galerías de Veneros hasta el polvo de Barruelo de Santullán, propongo un viaje íntimo por la Asturias minera de finales del XIX y comienzos del XX", explicó Lobo. Llaneza impulsó en 1910 la creación del primer sindicato de industria de España, empeñado en encauzar las aspiraciones del mundo minero y en dotarlo de una voz propia.

Con su carácter austero, combatió no sólo las injusticias económicas, sino también las dependencias que debilitaban a los trabajadores. Lobo compartió un recuerdo de infancia: una mañana en que su madre lo llevó a Moreda para operarlo de las amígdalas, tras la intervención, en casa de una tía en Mieres, probó el primer helado de su vida. Entre conversaciones en voz baja de los adultos, surgió un nombre: Manuel Llaneza. "Se me quedó grabado para siempre", afirmó, subrayando la ética de Llaneza y la vigencia de su ejemplo.