Juan del Val, premio Planeta 2025: "Escribo para los lectores, no para una supuesta élite intelectual"

Empezamos por el final. "Que levanten la mano los que quieran que les firme el libro", pidió Juan del Val al abarrotado Club LA NUEVA ESPAÑA tras casi hora y media de charla sobre "Vera, una historia de amor", novela con la que ganó el premio "Planeta". "Ostrás", exclamó al ver un bosque de manos alzadas. Tal es el poder de convocatoria del invitado que bastantes personas se quedaron fuera. Y él, claro, emocionado ante el lleno absoluto. En primera fila, parte de su familia residente en Oviedo, con la que disfrutó de un almuerzo de cuatro horas y media. Dispuesto a hablar de todo ("Incluso de Tamara Falcó", tertuliana como él en "El hormiguero"), Del Val no se guardó ases y ni reveses en la manga a preguntas de la directora del Club, María José Iglesias.

Juan del Val. / .

"Soy un enamorado de la belleza", confesó cuando se le preguntó por la elección de Sevilla como escenario, antes de resumir el argumento de su novela (resumen del resumen: una mujer separada de un marqués, atrapada en una rutina claustrofóbica, se encuentra con Antonio, más joven y de distinto origen social y...).

"Ella se cruza con él porque está predispuesta a que le pasen cosas". Y le pasan. Hay en sus páginas distintas clases de amor. Y de desamor. "Vera necesita salir de un lugar que la oprime". Eso la une, de alguna forma, con Ana Ozores, ya que estamos en Vetusta. "Tiene una vida confortable para la que creía que estaba destinada. A los 45 la gente suelen tener ya un bagaje suficiente para hacerse preguntas sobre su vida: ¿es la que quiero o la que estoy obligada a vivir?"

No quería Del Val "un gran acontecimiento que lo provocara todo. No: que la normalidad fuera insoportable, claustrofóbica, hasta el punto de que ya no puede con el olor a after shave de su marido".

"El amor tiene mucho que ver con el interés", diagnosticó: "Vera ve en Antonio algo que nunca había visto, el único hombre seguro de sí mismo que no necesita dinero para estarlo. Y él ve a alguien que tiene que ver con lo bello. Y la dueña de la situación acaba siendo ella". Lógico: "Siempre he estado rodeado de mujeres potentes y con brillo. Me desenvuelvo mejor escribiendo sobre ellas. Me fascinan en todos los aspectos".

Sobre las escenas de sexo ("menos de las que dicen"), Del Val destacó que "no puedes escribir pensando en que lo va a leer tu madre. Defiendo mi libertad y mi afán de provocación. El sexo en mis novelas da mucha información sobre los personajes. Su forma de practicarlo. Y tienen mucha potencia porque tienen mucha verdad, no son cursis ni pornográficas. El deseo o la falta de él es una de las emociones más importantes". Ganar el "Planeta" trajo "emoción, orgullo, responsabilidad. Una oportunidad para llegar a más lectores. A ellos me dirijo, no a una supuesta élite intelectual en la que hay mucho postureo Tengo la sensación de que hay autores sin éxito que acaban de críticos. Su ego les impide ponerse en el lugar del lector porque se consideran superiores intelectualmente. No respetan su inteligencia".

Hay que tener cierto ego, reconoció Del Val, "cierta seguridad de que lo que escribes tiene interés y sabes hacerlo. Ahora bien, trascender es muy difícil porque todo está escrito ya".

Del Val repasó sus inicios como periodista taurino (se coló en una redacción en segundo de BUP), evocó sus primeros planos en televisión (con su esposa Nuria Roca) y relativizó al hilo borgiano las cuitas de la vida (los triunfos y fracasos son menos de los que creemos) porque "nunca pasa gran cosa, aunque creas que sí", al tiempo que recordaba sus 16 años ("el dolor, la sensación de que llegaba tarde a todo") e invitaba a ser más tolerante: "Estoy en desacuerdo contigo, vale, pero no eres mi enemigo". Lamentó la falta de respeto al artista, que "no tiene por qué ser ejemplar. Nos quedaríamos sin artistas. Me rebelo. Yo soy yo y si quieres comprarlo, lo compras, y si no, no pasa nada".

"Tengo cierta ambición literaria", afirmó Del Val, "e intentaré escribir cada vez mejor". Más: "El humor nos salva incluso del dolor". Y más: "Hay una gran distancia entre la realidad y lo que publican los medios cuando se nutren de las redes sociales". Y más: "La fidelidad no es el valor más importante en una relación". Y un consejo: "La separación no es un fracaso. El amor dura lo que dura. Quedaos con lo bueno".

¿Se puede envejecer sin que el sufrimiento, la impotencia o los recuerdos marquen nuestra felicidad? Esa es la pregunta que se hace la escritora Marta García de Castro Valdés, autora de "La línea finita". De ello charlará hoy, acompañada por Raquel Rodríguez, catedrática de Psicología, jubilada de la Universidad de Oviedo y Juan Carlos Rodríguez-Ovejero, presidente de la Fundación Ópera de Oviedo. Presentará el acto Pedro Luis Menéndez, escritor y conductor radiofónico en la RTPA.