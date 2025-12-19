La biografía y obra de Pura Tomás constata que su lucha sigue vigente

Si Pura Tomás (1918-1990) reapareciese hoy 35 años tras su fallecimiento, se convertiría en inmediata vanguardia feminista en el PSOE, porque sus mensajes y planteamientos aún siguen vigentes. La afirmación quedó ayer certificada por el presidente del Principado y secretario general de la FSA, Adrián Barbón, en el acto celebrado en el Club LA NUEVA ESPAÑA para presentar la esmerada biografía de la histórica política asturiana, que fue hija de Belarmino Tomás y esposa de Rafael Fernández, primer presidente de la autonomía.

La presentación de "Purificación Tomás: exilio y acción política", obra que publica la Fundación José Barreiro y de la que es autora la historiadora gijonesa Carmen Suárez, corroboró la actualidad no solo del mensaje de la que aún sigue siendo un referente del socialismo asturiano, sino el valor de su tenacidad y coherencia. "Nunca bajó la guardia", refirió Suárez. En una charla con el redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA Eduardo Lagar y con la periodista Patricia Martínez (autora de varios podcasts sobre Purificación Tomás que complementan la obra) Suárez dio parcialmente por saldada la deuda con la histórica dirigente, "que necesitaba un lugar en la historia".

Barbón, que intervino al inicio del acto, reconoció que las noticias de acoso sexual en ámbitos del PSOE ("me han escuchado estos días mi queja pública por los babosos, machistas y puteros", señaló el Presidente) y otros partidos que han trascendido estos días, "reflejan que esa lucha contra el machismo sigue, porque está imbricado en toda la sociedad". Y recalcó a Tomás como "pionera en abrir brecha para combatir esa desigualdad de la clase trabajadora, mayor si se trataba de mujeres".

Carmen Suárez, Eduardo Lagar y Patricia Martínez. | IRMA COLLÍN

Exiliada en México tras estallar la Guerra Civil, Tomás mantuvo viva la llama del recuerdo de la república y las esperanzas que quedaron frustradas: "Era una mujer que estaba al día, leía todo, transmitía todo", destacó Suárez. Ella continuó en el exilio su activismo político, siempre vinculada a las estructuras del PSOE y UGT reorganizadas en Francia, y desarrollando de manera intensa su preocupación por la participación política de las mujeres, en muchas ocasiones enfrentándose a la propia incomprensión interna de su organización.

Precisamente de los artículos que Tomás publicaba con el seudónimo de "Pituka" en las revistas "Mujer" y "Horizontes" proviene mucha información para entender su pensamiento. Reproducidos en uno de los dos volúmenes que componen la obra, los artículos, escritos a modo de diálogo entre mujeres para abordar cuestiones de la actualidad de aquel tiempo, toman ahora voz a través de los podcasts realizados por Patricia Martínez. En ellos, además, Pura Tomás cobra vida, ya que ha sido posible utilizar una vieja grabación de su voz para clonarla y emplearla como "lectora" de varios de sus textos gracias a la Inteligencia Artificial.

Esa vigencia del mensaje hizo que Patricia Martínez la definiese como "mujer del presente", aun no siéndolo. De ella destacó Carmen Suárez su profundo "afán pedagógico": "Pese a las penalidades que sufrió, pensaba con óptica optimista, mirando hacia adelante", afirmó la historiadora.

El volumen, ilustrado por Alfonso Zapico, comenzó a gestarse tras el trabajo realizado por la también directora de la Fundación Barreiro en "Cartas exiliadas", que recoge la correspondencia que mantuvo con 56 asturianas exiliadas José Barreiro, impulsor de la red de apoyo del PSOE asturiano en el exilio con otros expatriados. Ese relato "tenía una exiliada número 57 pendiente, que era precisamente Pura Tomás, pero su trayectoria y acción política era larga y requería algo específico", afirmó Suárez.

Begoña Collado, directora general de Memoria Democrática, también proclamó esa vigencia inequívoca del mensaje de Tomás, máxime cuando "la sombra del fascismo sigue acechando".