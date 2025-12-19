Rosa Menéndez: "Quedan muchas sorpresas en el ámbito del carbono"

"Aún quedan muchas sorpresas en el ámbito del carbono. Aunque el grafito se conoce desde hace siglos, nunca se había aislado el grafeno hasta el trabajo que mereció el Premio Nobel y ahí está el gran mérito". Rosa Menéndez, investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono y expresidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), recorrió ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA más de cuatro décadas de investigación en un acto presentado por María Fernández, delegada institucional del CSIC en Asturias, quien destacó el papel pionero de Menéndez en la historia de la institución: en 2017 se convirtió en la primera mujer en presidir el CSIC.

Licenciada en Química por la Universidad de Oviedo en 1980 y doctora desde 1986, Rosa Menéndez inició su trayectoria en el CSIC en 1988. Su carrera ha estado ligada al INCAR, hoy Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono. "Cuando realizaba la tesis, nos planteamos el reto de separar fracciones muy puras de familias de compuestos que se encontraban en líquidos del carbón, pensando en aplicaciones nuevas que mejorasen las opciones de estos derivados", explicó. Posteriormente, se centró en mejorar los procesos de combustión del carbón y de las propiedades del coque metalúrgico para su utilización en el horno alto. Después vinieron los materiales de carbono, "interveníamos en su estructura para mejorar sus propiedades como absorbentes, en aplicaciones aeronáuticas", indicó.

"El carbono está ya presente en ámbitos tan diversos como los trajes de baño de competición, diseñados para mejorar el rendimiento deportivo. Ejemplos que ilustran cómo la investigación básica acaba permeando la vida diaria", señaló la científica, que ayer estuvo rodeada por colegas y colaboradores, como Jenaro Bermejo, con el que empezó a investigar. "Me siento muy agradecida a todas las personas con las que he trabajado", aseguró Menéndez, con una trayectoria construida desde Asturias hacia la ciencia internacional.