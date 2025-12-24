Álex Avello, etólogo: "Al mar hay que aprender a amarlo desde la infancia"

"Al mar hay que aprender a amarlo desde la infancia". Así lo dijo ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA Álex Avello, etólogo, escritor, divulgador científico y storyteller de National Geographic, autor del cuento "Keni, la pequeña ballena", una obra que invita a mirar el océano con ojos de infancia y conciencia adulta.

El encuentro contó con la participación especial de Alba Ciordia, escritora y creadora digital especializada en bienestar canino, con una comunidad de casi un millón de seguidores en redes sociales. Unidos por una profunda pasión por los animales, ambos ponentes ofrecieron una conversación acerca de sus experiencias con los animales. Alba Ciordia habló desde la experiencia personal, explicando cómo el vínculo con los perros llegó a su vida de forma tardía, pero profundamente transformadora. "No pude tener perro hasta los 30 años. Me ayudó a sanar heridas de la infancia", confesó. Para Ciordia, los animales no solo acompañan, sino que también enseñan: "Los perros te recuerdan constantemente que tenemos que conectar con nuestra parte más emocional, la más humana". Álex Avello subrayó el compromiso que atraviesa Keni, la pequeña ballena: convertir la esperanza en acción. "Cuando empecé el proyecto para acercar a los niños al mar en Asturias, entendí que no basta con emocionar; hay que actuar", señaló. Avello hizo hincapié en la importancia de dirigirse a los niños con un lenguaje sencillo y preciso, capaz de despertar conciencia sin perder la magia del relato. "Cuando los niños llegan a la playa, deben ser conscientes de lo que está pasando. El ecosistema más diezmado son los océanos", afirmó.

A lo largo del coloquio quedó de relieve el poder de los cuentos como herramienta de educación ambiental y emocional, capaces de sembrar preguntas, empatía y responsabilidad desde edades tempranas.

El acto fue presentado por Sandra Solares, creativa visual, fotógrafa y productora vinculada a la escena musical nacional. "Keni, la pequeña ballena" es, según su autor, una invitación colectiva a cuidar el planeta, escuchar a la naturaleza y recordar, como señalaron los ponentes, que proteger a los animales es también una forma de protegernos a nosotros mismos.