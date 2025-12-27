"Nonagenarios": un acto de justicia con la memoria viva de Morcín

"Una sociedad que cuida más a las mascotas que a sus ancianos tiene la escala de valores invertida". Fernando Delgado, cronista oficial de Morcín, lo recalcó ayer en la multitudinaria presentación de "Nonagenarios: el excepcional legado de sus sacrificadas vidas", el nuevo libro que homenajea a quienes han sostenido, con su esfuerzo silencioso, la historia cotidiana del concejo.

Por la izquierda, Noelia Pereira, José Manuel_Vaquero, Fernando_Delgado, Maximino_García y Juan Cofiño. / .

El acto, en un Club literalmente abarrotado, contó también con la participación de José Manuel Vaquero, consejero de Prensa Ibérica y autor del prólogo; Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado; Maximino García, alcalde de Morcín, y Noelia Pereira, concejala de Cultura. La presencia de 24 de los 86 nonagenarios retratados en el libro dio al encuentro un carácter profundamente emotivo. José Manuel Vaquero evocó el verso de Virgilio que dice: "Jamás conocerá la sonrisa de los dioses quien no sea capaz de recordar la sonrisa de su madre". En fechas navideñas, señaló, el recuerdo de los padres adquiere un significado especial. También destacó el valor periodístico y humano de la obra, a través de conversaciones sencillas, muchas veces sorprendiendo a quienes nunca imaginaron que sus existencias mereciesen ser protagonistas. "Son vidas ausentes de los relatos oficiales, contadas por voces que surgen, de pronto, vigorosas, desde un olvido resignado al anonimato", indicó. El prologista acentuó la historia minera del concejo: desde el esplendor ligado al Pozo Monsacro, hasta el declive iniciado en 1978 y el cierre definitivo en 2014, o la creación del poblado de Las Mazas. Subrayó el sacrificio de las viudas, muchas veces recompensadas únicamente con un puesto de trabajo para sus hijos, menores, que debían abandonar la escuela, sin pensión alguna, y los salarios exiguos de los mineros, que apenas descansaban los domingos.

"Esas vidas de sacrifico son la norma en este admirable grupo humano, cuyo talento no pudo aflorar en plenitud por la falta de igualdad de oportunidades, que no es lo mismo que se nos den gratis algunas cosas, que alguien tendrá que pagar, porque proceden de un trabajo honrado", resaltó.

Juan Cofiño centró su intervención en la vida de las mujeres de la posguerra, "una época marcada por la escasez y las tragedias mineras". Recordó frases recurrentes en muchos testimonios —como la necesidad de ir a por agua a la fuente— y destacó los largos noviazgos, las familias numerosas y una vida entregada a los demás. También alabó la labor de Fernando Delgado por recoger esa memoria que de otra forma, se perdería para siempre.

Delgado recordó a los siete nonagenarios fallecidos este año. "El mérito es de ellos; yo solo he escuchado", afirmó . Defendió la necesidad de construir las "intrahistorias" de los pueblos y dedicó el libro a su padre, Dimas González, que hoy tendría 94 años, y a su madre, Sofía Álvarez, "que trabajó toda su vida dentro y fuera de casa". Anunció además un futuro proyecto dedicado a los octogenarios. Noelia Pereira expresó su emoción como concejala y bibliotecaria, subrayando que la obra es " una declaración de amor a la dignidad de la vida vivida". Recordó que se trata del octavo libro editado por el Ayuntamiento de Morcín en apenas seis años, "una muestra clara del compromiso con la cultura". La memoria, afirmó, "no es pasado, es un territorio que necesita transmitirse".

Maximino García calificó el libro de" acto de justicia con la memoria colectiva" y agradeció el trabajo de Delgado y Noelia Pereira. "No solo heredamos historias, heredamos futuro. Un pueblo que honra a sus mayores se honra a sí mismo", resaltó el alcalde, visiblemente emocionado.