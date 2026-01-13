La "Austen manía" arraiga en Oviedo, así fue el tributo por los 250 años del nacimiento de la escritora inglesa

Jane Austen (Steventon, 1775-Winchester, 1817) creció rodeada de libros; escribió sus primeras obras a los doce años y, contra todo pronóstico, se convirtió en una de las autoras más influyentes de la literatura inglesa. El Club se llenó ayer para asistir al tributo por los 250 años de su nacimiento. Francisco Borge, profesor de Estudios Ingleses en la Universidad de Oviedo; Penélope Neira, estudiante de 4º de ESO y lectora entusiasta de la autora; y Carmen Pérez Ríu, profesora e investigadora de la Universidad de Oviedo, doctora en Filología Inglesa, destacaron la valentía de Jane al atreverse a hacer lo que otros no hicieron en la Inglaterra del periodo Regencia, cuando las mujeres no contaban demasiado intelectualmente.

"La vigencia de la obra de Austen crece en el mundo a partir de la adaptación cinematográfica de sus obras", indicaron los participantes, que también descubrieron los libros de Jane a edades tempranas. "Antes de los veintidós años, Austen ya había esbozado algunas de sus grandes novelas, como ‘Orgullo y prejuicio’, ‘Sentido y sensibilidad’ o ‘La abadía de Northanger’. Bath, Southampton o Londres se convirtieron en escenarios fundamentales de sus novelas", señaló Carmen Pérez Riu, que finalizó su exposición con una oración popular entre los "asustenitas": "Señor, concédeme el buen juicio de Elinor; la paciencia de Anne; y el ingenio de Lizzy. Pero, por encima de todo, concédeme a un Sr. Darcy". Francisco Borge contextualizó la obra de Austen dentro de las corrientes literarias de su tiempo, recordando que la autora, que tenía entre sus fans al Príncipe de Gales, escribía en un estilo muy presente entre los grandes autores de la época. Penélope Neira descubrió a Jane Austen casi por casualidad. "Orgullo y prejuicio" fue un regalo de cumpleaños que acabó convirtiéndose en una experiencia decisiva: "Me atrapó desde el primer momento. Cuando un libro te gusta tanto, no quieres que se acabe", señaló. Para ella, la clave está en el humor, la claridad narrativa y una estética de época que resulta especialmente atractiva. "Cuenta una época de una forma más amable", explicó. "Austen cambió mi manera de leer", concluyó.