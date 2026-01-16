Vanessa Gutiérrez, en el 70 aniversario del Teatro Prendes de Candás: "Setenta años ininterrumpidos son un milagro"

El Teatro Prendes de Candás , único cine de Asturias que nunca ha cerrado sus puertas, celebra 70 años de historia con un libro conmemorativo que recoge la programación especial de cine clásico prevista para 2026, un recorrido por el cine de los años cincuenta que rinde homenaje a los orígenes del espacio cultural candasín.

La programación arrancará mañana con la proyección de "Cuando ruge la marabunta", la primera película que se exhibió en la sala, el 1 de enero de 1956. El acto estuvo presentado por Alain J. Fernández, director-gerente del Prendes, quien destacó la singularidad del edificio: "Por fuera parece una fábrica de conservas, pero por dentro es una fábrica de sueños". Fernández subrayó la intensa actividad cultural del teatro, con ciclos de cine y colaboraciones con entidades sociales y educativas, y quiso recordar a Ana Regón, histórica taquillera del cine y actual responsable de sus redes sociales, como parte esencial de esa memoria viva del Prendes.

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, compartió sus primeros recuerdos personales de sus películas, en el centro social de Urbiés (Mieres), su pueblo natal, donde el cine formaba parte de la vida comunitaria, y aludió a la futura recuperación del Gran Teatro Maxi de Laviana, reforzando su compromiso con la exhibición cinematográfica como espacio de encuentro. También agradeció el esfuerzo de los responsables políticos locales que, a lo largo de estas siete décadas, hicieron posible que el Prendes nunca cerrase. "Setenta años ininterrumpidos son un milagro", afirmó, definiendo al teatro como una auténtica institución cultural. "Lo que sucede ahí dentro es irrepetible, porque ocurre con un grupo concreto de personas, y es un honor representar a la Consejería de Cultura en este aniversario". El alcalde de Carreño, Ángel García Vega, recordó su intento frustrado de ver "E.T." en el Prendes por falta de entradas. "El Prendes es el corazón de Candás", aseguró, destacando su papel como generador de comunidad y tejido asociativo. "No concebimos que desaparezca. Seguirá funcionando", afirmó, confiando en que la colaboración con la Consejería de Cultura sea aún más fructífera en el futuro.

El concejal de Cultura y presidente del Patronato del Centro Cultural, David González, aportó una mirada más íntima, recordando el miedo que le produjeron los dinosaurios de "Parque jurásico" y experiencias familiares ligadas al cine. También señaló "Titanic" como la primera película que recuerda haber visto completa en la sala. Como músico, confesó los nervios vividos sobre ese mismo escenario que hoy sigue acogiendo emociones colectivas.