Julia Mesonero: "Balbín hizo el mejor periodismo: el que habla, escucha y deja hablar"

"José Luis Balbín (Pravia, 1940-Madrid, 2022), hizo el mejor periodismo: el que habla, escucha y deja hablar". Lo dijo ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA la periodista Julia Mesonero, viuda del "inventor" de "La clave", el programa que en 1976 trajo un nuevo formato a la televisión española, y a la vez, abrió el camino a la Transición.

El domingo, 18 de enero, se cumplirán 50 años de la emisión del primer programa de "La clave", dedicado al juego, una actividad prohibida en la España de 1976. El Club acogió la proyección de un documental conmemorativo, realizado por Julia Mesonero, y dirigido por el cineasta Emilio Ruiz Barrachina, que también colaboró con Balbín en algunos programas.

El acto, en el que también intervino Fernando Castedo, exdirector de Radio Televisión Española y amigo de Balbín desde sus años universitarios en Madrid, sirvió para recordar una fecha y reivindicar la vigencia de un modelo de periodismo que marcó decisivamente la Transición española. Emilio Ruiz Barrachina se definió como "parte de la familia de ‘La clave’" y destacó que, como tantos jóvenes de su generación, decidió estudiar Periodismo tras ver a José Luis Balbín en televisión.

Barrachina explicó que optaron por un formato clásico, acorde con los años en los que nació el programa, cuando el lenguaje audiovisual era todavía primario. "Hemos conseguido un producto que le hubiese gustado a José Luis", afirmó, resaltando además la presencia de imágenes inéditas y testimonios de personas importantes en la historia del programa, así como el apoyo del Ayuntamiento de Pravia.

Uno de los asuntos recurrentes del coloquio fue si hoy sería posible un programa como "La clave". Barrachina recordó la reflexión de Alfonso Guerra: quizás podría hacerse algo parecido si se abandonara el formato original, aunque reconoció que han cambiado profundamente tanto la televisión como la forma de pensar de la sociedad. En cualquier caso, subrayó que "La clave" fue una pieza fundamental de la Transición y que el programa y José Luis Balbín son inseparables. "Hoy sería difícil un programa similar al que ideó Balbín; estamos en un momento en el que sacralizamos las ideas políticas y hacemos un flaco favor al país", señaló Castedo, que participó en política con UCD y el CDS.

Julia Mesonero puso el acento en los orígenes profesionales de Balbín, que inició su carrera en LA NUEVA ESPAÑA. Definió a "La clave" como "una escuela de pensamiento" y recordó cómo aquel primer programa sobre el juego, contribuyó decisivamente a que dejase de ser clandestino y se regulara. "El documental es un proyecto profundamente personal", indicó Mesonero, que reivindicó la independencia periodística que siempre defendió su marido, una independencia que, a su juicio, "pagó cara". El documento visual recoge testimonios de familiares del periodista, el artista Jerónimo Granda, la hostelera Viri del Llar, los políticos Alfonso Guerra , José Manuel García Margallo y Juan Carlos Rodríguez Ibarra; los periodistas Lalo Azcona y María Rey y el comunicador Pedro Ruiz, entre otros. Todos coincidieron en señalar que "La clave" abrió el camino del entendimiento y la transición política en España. "José Luis era verdad, por eso instruía a los demás en la concordia", en palabras de Pedro Ruiz .

Fernando Balbín, uno de sus hermanos, relata en el documental una anécdota que retrata el carácter decidido del periodista: cambió la carrera de Derecho por la de Periodismo, pese a la oposición paterna. Fernando Castedo, por su parte, evocó la profunda conexión empática que mantuvo con Balbín desde el primer momento. Rememoró también algunos hitos históricos del programa: el contrato se firmó el 16 de octubre de 1975; pocos días después falleció Franco.

"La clave" se despidió el 20 de diciembre de 1985, después de que Televisión Española prohibiera la emisión prevista para el 26 de diciembre, dedicada a "La movida". En total, se emitieron 408 programas, aunque se llegaron a grabar 409. Julia Mesonero relató que José Luis Balbín comenzó a fumar en pipa cuando fue corresponsal en Europa del Este, de donde también regresó con barba. Llegó a reunir decenas de pipas, que iba alternando. Detalles que completaron el retrato de un periodista que hizo de la televisión "un espacio de diálogo, reflexión y concordia", en palabras de Fernando Castedo.