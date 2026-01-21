Jorge Carrillo, hijo de Santiago Carrillo y Carmen Menéndez: "Vivimos en vísperas de intentos de acabar con la democracia"

"Siempre milité en el PCE, la organización de la que formaba parte mi padre; por eso me refería a él como Santiago; cuando entré en Iberia, para algunos compañeros era el hijo del rojo". Jorge Carrillo Menéndez, el menor de los tres hijos de Carrillo y Carmen Menéndez, licenciado en Ciencias Económicas por la Facultad de Saint-Maur (París), que ha sido sobrecargo de Iberia y sindicalista, reconstruye en "Luchadoras. Memoria de una historia saldada", las vidas de María Alivio Menéndez, su abuela materna, y Carmen Menéndez, su madre, fruto de la violación del cacique de Aguasmestas, en Somiedo.

"Estoy aquí por militancia somedana y nada de lo somedano me es ajeno", indicó Xoxé Antón González Riaño, presidente de la Academia de la Llingua Asturiana, presentador del acto, cuya abuela era del mismo pueblo que María Alivio y coetánea. "Seguro que se conocieron", señaló. El exilio de la familia Carrillo en Francia, recordó, "no fue dorado, estuvo marcado por penalidades que sufrieron los adultos y los niños", recalcó. María Alivio murió en 2001, en Madrid, un mes antes de cumplir 102 años. Al final de su existencia comenzó a relatar su historia. "Llegué a la conclusión de que quería que su vida se escribiera", aseguró Jorge Carrillo. También reivindicó la figura de su madre, Carmen Menéndez, "que fue mucho más que la esposa de Santiago Carrillo y desarrolló una intensa actividad política", relató. Carrillo lanzó una advertencia: volvemos a oír ruidos de botas. La extrema derecha actual es ‘calcada’ a la que protagonizó el golpe de Estado de 1936, y la tibieza con la que se la observa recuerda a la actitud de la Europa de entonces. Equivocarse de enemigo llevó a nuestra guerra y a la II gran contienda", aseguró.

Además, expresó su temor ante el deterioro democrático global: "Estamos en vísperas de intentos de acabar con la democracia y temo que no haya elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Lo que se nos presenta hoy es una perspectiva aterradora", pronosticó.

Hubo también espacio para un ajuste de cuentas intelectual. Carrillo reivindicó la evolución política de su padre frente a lecturas simplificadoras.