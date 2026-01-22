Juan Torres: "El trumpismo no es improvisado, todo está diseñado"

"El trumpismo no es una anomalía improvisada. Nada puede crecer sin condiciones favorables". Lo dijo ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA el economista Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, que analizó los efectos del trumpismo en la economía y en la democracia liberal. El acto contó con la presentación de Gaspar Llamazares, portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo en la capital asturiana, y se enmarcó en un debate sobre el avance de proyectos autoritarios impulsados por el poder económico global.

"Trump es una figura singular, un cisne negro que, lejos de ser una excepción, acelera tendencias ya existentes hacia la autocracia en Estados Unidos", estimo Torres, autor del libro "Cómo sobrevivir al trumpismo y a la economía de la motosierra". El autor afirmó que Trump, tras un año en el poder, ha firmado más órdenes ejecutivas que cualquier otro presidente, y que estas no responden al capricho, sino a un proceso cuidadosamente preparado. Gaspar Llamazares situó el fenómeno Trump más allá del mero liderazgo personal. A su juicio, el expresidente estadounidense "ya no actúa en solitario, sino rodeado "del poder económico real" y de un proyecto político bien definido que se está aplicando a través de órdenes ejecutivas. Torres coincidió en el análisis y defendió que el trumpismo es el resultado de un proyecto previo impulsado por grupos de interés extremadamente poderosos, capaces de llevar a la presidencia del país más influyente del mundo a un líder autoritario. En ese contexto, alertó sobre la creciente fusión entre poder económico y poder político.

El economista destacó el nivel de concentración de la riqueza a escala global. "Doce personas tienen la misma riqueza que cuatro mil millones", señaló, describiendo este fenómeno como un "empacho" que termina destruyendo la economía real y frenando el crecimiento. Para Torres, la desigualdad no es solo una injusticia social, sino un factor estructural de inestabilidad económica y política. El diagnóstico fue acompañado de una llamada a la acción: "Estamos al borde del precipicio y hay que responder con fórmulas nuevas; los jóvenes están muy confundidos y estos procesos son peligrosos", concluyó.