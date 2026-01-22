Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juan Torres: "El trumpismo no es improvisado, todo está diseñado"

"Estamos al borde del precipicio y hay que responder con fórmulas nuevas; los jóvenes están muy confundidos", señaló el economista y analista

Por la izquierda, Juan Torres y Gaspar Llamazares, ayer, en el Club LA NUEVA ESPAÑA. | IRMA COLLÍN

María José Iglesias

Oviedo

"El trumpismo no es una anomalía improvisada. Nada puede crecer sin condiciones favorables". Lo dijo ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA el economista Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, que analizó los efectos del trumpismo en la economía y en la democracia liberal. El acto contó con la presentación de Gaspar Llamazares, portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo en la capital asturiana, y se enmarcó en un debate sobre el avance de proyectos autoritarios impulsados por el poder económico global.

"Trump es una figura singular, un cisne negro que, lejos de ser una excepción, acelera tendencias ya existentes hacia la autocracia en Estados Unidos", estimo Torres, autor del libro "Cómo sobrevivir al trumpismo y a la economía de la motosierra". El autor afirmó que Trump, tras un año en el poder, ha firmado más órdenes ejecutivas que cualquier otro presidente, y que estas no responden al capricho, sino a un proceso cuidadosamente preparado. Gaspar Llamazares situó el fenómeno Trump más allá del mero liderazgo personal. A su juicio, el expresidente estadounidense "ya no actúa en solitario, sino rodeado "del poder económico real" y de un proyecto político bien definido que se está aplicando a través de órdenes ejecutivas. Torres coincidió en el análisis y defendió que el trumpismo es el resultado de un proyecto previo impulsado por grupos de interés extremadamente poderosos, capaces de llevar a la presidencia del país más influyente del mundo a un líder autoritario. En ese contexto, alertó sobre la creciente fusión entre poder económico y poder político.

El economista destacó el nivel de concentración de la riqueza a escala global. "Doce personas tienen la misma riqueza que cuatro mil millones", señaló, describiendo este fenómeno como un "empacho" que termina destruyendo la economía real y frenando el crecimiento. Para Torres, la desigualdad no es solo una injusticia social, sino un factor estructural de inestabilidad económica y política. El diagnóstico fue acompañado de una llamada a la acción: "Estamos al borde del precipicio y hay que responder con fórmulas nuevas; los jóvenes están muy confundidos y estos procesos son peligrosos", concluyó.

TEMAS

Cangas del Narcea lanza dos exitosas campañas que muestran la potencialidad del asturiano en cualquier ámbito: “Es igual de digno y de guapo”

Esta es la consulta médica (muy demandada) que regresa a Salas tras más de una década de ausencia

Belmonte busca soluciones para reabrir al público la Casa del Lobo y el cercado donde viven "Aullador" y "Belmon"

Mar Prieto, presidenta de la Cocina Económica: "Cerramos el año con 90.000 euros menos y llevamos tres o cuatro años con números en negativo"

Cimavilla ampliará su red peatonal este año y tendrá centro de mayores en 2027

Oviedo: Así son los 21 kilómetros de carriles bici que la capital tendrá antes de acabar el año

Primeras multas para impedir que se crucen las vías en Mieres: sanciones de hasta 750 euros, que pueden alcanzar los 38.000 en caso de generar una grave situación de peligro

