Rubén Amón, escritor: "Morante es la verdad, y ante eso caes rendido"

La inesperada retirada de Morante de la Puebla, el 12 de octubre de 2025, tras una histórica tarde en Las Ventas donde cortó dos orejas, cortándose la coleta en el centro del ruedo, seguida esta semana del anuncio de su próxima reaparición en Sevilla, no fue una estrategia ni obedeció a un plan. Fue una decisión tomada tras una temporada durísima, marcada por la rivalidad con Roca Rey y un nivel altísimo en las plazas. Su reaparición, no es una excentricidad más de un torero extravagante, sino la consecuencia lógica de alguien que no sabe vivir sin el toreo.

Público, ayer en el Club, lleno. | IRMA COLLÍN

Lo explicó ayer en un club repleto, con un público entregado que le esperó más de una hora, debido al retraso del tren procedente de Madrid, el escritor y periodista Rubén Amón, "morantista" hasta la médula, autor de "Morante, punto y aparte", ( por la 5ª edición), quien no obvió las dudas y preocupaciones que le plantea el regreso previsto para el Domingo de Resurreción en La Maestranza, "con 46 años, un cuerpo castigado y muchas batallas encima".

En una conversación dirigida por Ignacio Peláez, jefe de sección de LA NUEVA ESPAÑA y crítico taurino de este diario, definió a José Antonio Morante Camacho como un ídolo de masas juvenil, surgido de forma atípica. "No hay manera de concebirlo desde el marketing: no tiene apoderado, ni web, ni redes sociales, ni estrategia. Me gustaría explicárselo a un publicista de Hollywood. No tiene nada y lo tiene todo. Morante es la verdad y ante eso caes rendido", resaltó Amón.

"Los chavales no llegan a Morante por ideología, sino por lo que sienten cuando se le ve torear. Es una juventud que no soporta tantas prohibiciones y que entiende los toros como la expresión de una España verdadera, incómoda y contracultural", señaló Amón, que describió al torero como un hombre atormentado, habitado por monstruos y fantasmas que lo acompañan desde los 21 años. "Reúne la memoria de toda la tauromaquia, pero se presenta en el presente sin memoria propia, como si cada tarde fuera la primera. De ese desgarro nace su lucidez", afirmó.

"No es lo mismo ser el número uno con todo a favor que con todo en contra". Y ahí enlazó con la política cultural española de los últimos tiempos: "en los 80 la tauromaquia estaba de moda entre la progresía, al calor de la reaparición de Antoñete, que era de izquierdas". "Los toros no han cambiado de sitio; quien se ha movido es la izquierda, atrapada en un animalismo mal entendido y en el juego de los nacionalismos", resaltó. Puso ejemplos incómodos como el de Olot, con alcalde antitaurino, pero con un matadero donde se sacrifican 14.000 cerdos al día. "Dicen que son amigos de los animales… de algunos, lamentó el escritor, que cada semana analiza la actualidad en el "El hormiguero".

Hubo más ejemplos. "Cada vez que habla el ministro Urtasun aparecen 2.000 aficionados nuevos", señaló Amón que valoró la temporada gijonesa en El Bibio . "Las plazas del norte que recuperan tono son Santander y Gijón, no puedo decir lo mismo de Bilbao", remarcó . "Morante ha dejado el camino por el que debe ir la tauromaquia. Es torero de toreros porque los aloja a todos dentro. Se inspira en muchos maestros, pero no copia a ninguno", concluyó Amón, que tras la charla se pasó una hora firmando libros y saludando a quienes como él creen que "cuando Morante entra en tu alma, vives una experiencia que quieres volver a repetir; la de un torero profundo, hondo y leal".