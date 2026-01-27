Fulgencio Saura, profesor, investigador y ensayista: "La mujer es el eje biológico de la evolución humana"
"La desigualdad no es solo una injusticia social; es también una anomalía contraria a la naturaleza", resalta
El profesor Fulgencio Saura Calixto, investigador del CSIC y una de las voces más sólidas de la biomedicina española se adentró en el terreno de la biología, la genética y la historia evolutiva de la humanidad. Su tesis, desarrollada en el ensayo "¿Igualdad o superioridad de género?" es clara: la desigualdad no sólo es una injusticia social, sino una anomalía biológica contraria a la naturaleza humana.
Lo dijo ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA, en un acto presentado por Miguel del Valle Soto, catedrático de la Universidad de Oviedo, quien subrayó la brillante trayectoria académica de Saura: exdirector del grupo de investigación en Biomedicina y Nutrición del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición en Madrid, profesor en universidades como Oviedo, Baleares, Murcia y Alcalá de Henares. Desde la secuenciación del genoma humano en 2003, la evidencia apunta a que la mujer posee mayores capacidades biológicas y genéticas que el varón, además de haber desempeñado un papel esencial en la evolución y supervivencia de la especie. "La mujer establece la composición de la microbiota humana y la transmite a su descendencia; el hombre es un receptor pasivo", recalcó. Esa microbiota elimina bacterias patógenas, combate células cancerígenas y produce metabolitos que se distribuyen por todo el organismo. "La mujer ha sido el verdadero eje biológico de la continuidad humana", remarcó.
Saura explicó que durante gran parte de la evolución humana existió una igualdad entre sexos, interrumpida con la aparición de la sociedad patriarcal, marcada por el belicismo y la relegación de la mujer a un papel secundario. "Esta estructura se consolidó durante los siglos XIX y XX, tanto en la sociedad como en la ciencia, reproduciendo una visión sesgada del papel femenino", señaló. Los avances científicos de las dos últimas décadas obligaron a revisar profundamente ese relato. Saura recordó que Darwin elaboró su teoría evolutiva sin disponer de nociones como el genoma o la microbiota, lo que le llevó a infravalorar el papel de la mujer. Hoy esas visiones resultan insostenibles, aunque continúan siendo ignoradas.
