Encina Cortizo: "‘Carmen’ es la España moldeada desde París"

"‘Carmen’ es la imagen de España moldeada desde París; el personaje que los franceses sueñan, unido al mito de la España romántica forjado a lo largo del siglo XIX y alimentado por la fascinación por el baile español y una música definida en Francia, ya en 1828, por su vehemencia rítmica, sus melodías vivas y ciertos elementos orientalizantes". La musicóloga María Encina Cortizo, catedrática de Historia de la Música e investigadora de la Universidad de Oviedo, radiografió ayer la obra de Bizet que cierra este año la temporada de ópera en Oviedo, bajo la dirección escénica de Emilio Sagi, con representaciones en el Teatro Campoamor los días 30 de enero, 1, 4, 6 y 7 de febrero.

La conferenciante fue presentada por Adolfo Domingo, responsable de publicaciones de Ópera de Oviedo, que destacó la excepcional vigencia de una obra que llegó a las tablas del Campoamor en 1894. Cortizo situó a "Carmen" en la cima de la ópera francesa, como una de las grandes obras maestras del teatro lírico universal. "Se trata quizá de la ópera que ha legado mayor número de melodías al dominio popular", recalcó ante una sala repleta de público.

Con libreto de Halévy y Meilhac, inspirado en la novela de Prosper Mérimée, la obra narra la historia de una mujer nómada, hedonista y libre, que antepone su independencia a cualquier otra cosa. El estreno en París, en 1875 no conectó con un público burgués, acostumbrado a historias amables, que en un primer momento no asimiló la intensidad de la historia, ambientada en Sevilla.

No importó. En 1904 se celebraron ya las mil representaciones de la ópera, con la catalana María Gay, casada con Giovanni Zenatello, ambos fundadores en 1913, del Festival Arena de Verona, una de las citas operísticas del verano europeo, tal como relató la conferenciante.

Con rigor académico Cortizo abordó la construcción estética del personaje de Carmen y su vinculación con una imagen de España moldeada desde París: "Ignacio Zuloaga diseñó elementos fundamentales de la iconografía del personaje –mantón, mantilla, vestuario– y asesoró a la soprano Lucienne Bréval, quien en 1908 quiso encarnar a la verdadera gitana de Mérimée", indicó la profesora. En el plano musical, Encina Cortizo destacó cómo Bizet, que hasta entonces no había cosechado grandes éxitos, transformó la novela de Mérimée en una obra de estructura impecable, heredera en parte de la ópera-comique, con abundantes pasajes hablados posteriormente revisados.

La solidez dramática y musical de "Carmen", admirada por compositores e intelectuales como Chaikovski, Brahms o Nietzsche, y que en Oviedo contará con Rubén Díez, al frente de la orquesta, quedó patente al final del acto en el Club LA NUEVA ESPAÑA con la actuación del concertista de piano y profesor del Conservatorio Eduardo Martínez Torner de Oviedo, Marcos Suárez, que acompañó a su alumna, la abulense Marta Vergara, en la interpretación de la "Fantasía Brillante" sobre "Carmen" de François Borne, aderezada con arreglos propios.

Noticias relacionadas

La Ópera de Oviedo se asoma a Castropol

Eva Pando, Francisco Javier Vinjoy, Covadonga Cotarelo, Miriam Moya, Noelia Pérez y Juan Carlos Rodríguez-Ovejero, en la presentación. / Tania Cascudo

Los amantes de la ópera tienen una cita mañana en Castropol. Dentro del programa "Ópera en el territorio", posible gracias a la Fundación Caja Rural de Asturias y a la Ópera de Oviedo, disfrutarán de un recital con algunas de las arias y los dúos más populares de "Carmen", a las 19.00 horas en el casino-teatro. Además, se sortearán 25 invitaciones dobles para asistir a un ensayo en el Campoamor.