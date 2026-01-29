La joven guitarra de Santos Sánchez dialoga con la historia en su ópera prima

"Quiero dedicar mi vida a la guitarra". El lavianés Santos Sánchez dos Santos, con 17 años, virtuoso de la guitarra española, alumno del Conservatorio del Nalón, estrenó ayer su primer trabajo discográfico en el Club, acompañado por su maestro, Manuel Paz, músico, divulgador y fundador del cuarteto Entrecuatre, además de creador y director de la Orquesta de Cámara de Siero. La complicidad entre alumno y profesor vertebró la conversación, en la que se habló de técnica, repertorio, y compromiso artístico.

A pesar de su juventud, Santos Sánchez exhibe una asombrosa madurez interpretativa. Como miembro de la Orquesta Langreana de Plectro, su trayectoria incluye participaciones en producciones de la temporada de zarzuela de Oviedo 2025. Esa experiencia escénica se percibe ya en su primer disco, producido por Alberto del Mazo, un trabajo con tres obras representativas de distintas épocas y estilos, trazando un colorido recorrido por la historia de la música para guitarra. "Es un intérprete de profunda dedicación y estudio meticuloso, con una solidez que transmite una conexión profunda con la música e invita al público a un viaje sonoro donde la tradición se renueva en manos de la próxima generación de grandes talentos", señaló Manuel Paz.

El maestro mierense, de Ujo, subrayó el sentido pedagógico de su labor: "Soy un admirador absoluto de la gente joven y de lo que más orgulloso me siento es de ser profesor. Cuando entro en el aula no doy solo clases de guitarra: presento un mundo. Santos podía haber elegido cualquier camino, y mi trabajo ha sido descubrirle este universo para que, llegado el momento, decidiera dedicarse a la música". El disco se abre con el Presto de la "Suite nº 27 en si bemol mayor" de Leopold Weiss, contemporáneo de Bach y compositor exclusivo para el laúd barroco. Le sigue "Le Fandango Varié, Op. 16", de Dionisio Aguado, y se completa con la Introducción y variaciones sobre "La flauta mágica" de Mozart, de Fernando Sor.

"La guitarra es el instrumento más universal de la historia de la música. Mientras que el laúd se fue complicando, la guitarra se simplificó hasta conquistar el mundo. Nacida y desarrollada en España, alcanza su afinación definitiva en el siglo XIX, con Aguado y Sor como figuras clave. De esas raíces bebe también el flamenco, música urbana que surgiría posteriormente", recalcó Manuel Paz.

Para Santos Sánchez, el disco tiene además un valor personal. "El Fandango de Aguado fue la primera obra densa que toqué con la guitarra", confesó. "En las audiciones nunca me salía bien, y estoy muy contento de haberla grabado ahora", concluyó, no sin antes anunciar que ya trabaja en un segundo disco.