Helio Vega: "Las montañas no son nuestras; debemos dejar la menor huella"

Heliodoro Vega "Helio" lleva media vida caminando por las montañas y ligado a los Picos de Europa, territorio que define como "cuna del montañismo y un mundo aparte dentro de la Cordillera Cantábrica". De ese vínculo nace "Los ‘dosmiles’ de Picos de Europa", primer catálogo completo de las cimas de más de 2.000 metros repartidas entre los tres grandes macizos: Central o de los Urrieles; Occidental o del Cornión y Oriental o de Ándara.

La obra, realizada con el escalador Jesús Wensell, editada por Ediciones Cordillera Cantábrica, "es un libro destinado a escaladores, caminantes y amantes del territorio", en palabras de su autor, ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA.

Vega insistió en una idea que atraviesa toda la obra: "las montañas no nos pertenecen. “Debemos pasar por ellas dejando la menor huella posible, para que las disfrute quienes vengan detrás".

El volumen reúne 337 cimas que superan los 2.000 metros de altitud, incluyendo tanto picos emblemáticos como otros menos frecuentados, e incluso algunos desconocidos para el gran público. De cada uno se ofrecen datos precisos —altura, prominencia y dificultad— junto a una breve reseña del ascenso, fotografía y croquis. El libro recupera nombres originales, corrige errores arrastrados en el tiempo y explica los casos más polémicos, devolviendo identidad a montañas que la habían ido perdiendo.

A Vega le acompañaron ayer el abogado y gran conocedor de los Picos Francisco Ballesteros, y Alberto Boza, director de Ediciones Cordillera Cantábrica, quien definió la obra como "un libro gasolina", capaz de encender la motivación de cualquiera que sienta atracción por los Picos de Europa. Ballesteros aportó la mirada de quien conoció los Picos en otra época, cuando el acceso era más lento y el material escaso: "Cuando no existían pies de gato ni nada parecido, y ya se nos iba un día entero solo en llegar hasta los Picos desde Oviedo", señaló Ballesteros, que resaltó su relación personal con Peña Santa, con ascensiones ligadas a recuerdos de juventud y a figuras legendarias, como José María Remis.