Informar, acompañar y humanizar, claves de la enfermería oncológica

Las enfermeras oncológicas desempeñan un papel clave en la atención integral a pacientes y familias. Su labor va mucho más allá de la administración de tratamientos como quimioterapia: evalúan y hacen seguimiento del estado de salud, detectan cambios, anticipan necesidades y gestionan los efectos secundarios. Pero, sobre todo, ofrecen apoyo emocional, escuchan miedos y crean vínculos de confianza.

Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, que se conmemora cada 4 de febrero, el Club acogió un coloquio en torno al libro "Siempre ahí", coordinado por Ana Fernández Feito, con ilustraciones de Carmen González, ya fallecida, a quien estuvo dedicado el acto.

Participaron en el coloquio Gema del Valle, vicepresidenta de la Sociedad Asturiana de Paliativos y enfermera del equipo de paliativos domiciliarios; María Cano Sánchez, enfermera de la consulta de ostomías del HUCA; Liliana Fernández, supervisora de la Unidad de Hospitalización de Oncología del HUCA; Vanesa García, enfermera y profesora de la Escuela de Enfermería de Gijón; y Manuela Méndez, supervisora del Hospital de Día de Oncología.

Noelia Bueno, profesora de Filosofía de la Universidad de Oviedo, moderadora del coloquio, subrayó la importancia de la información para reducir la angustia: "Lo peor no es una punción lumbar o el paso por la UCI, lo peor es no saber lo que te espera", afirmó. Vanesa García explicó cómo, desde el primer contacto, se transmite al paciente que puede preguntar cualquier duda: "Hacemos lo posible para que se sientan acompañados", recalcó.

Liliana Fernández aseguró que en la planta de hospitalización oncológica del HUCA: "Se viven momentos tristes, pero intentamos que reine el buen humor".

Manuela Méndez compartió la dureza emocional del trabajo en el Hospital de Día, con unos 100 pacientes diarios: "Deben confiar en todo el equipo, están en buenas manos". María Cano explicó su papel como profesional de referencia para pacientes con bolsas, recordando que Asturias es la comunidad con mayor porcentaje de cáncer colorrectal. "La bolsa condiciona, pero también cura", afirmó, subrayando la importancia del acompañamiento en la adaptación a esta nueva realidad.

Gema del Valle Arnáez desmontó el estigma asociado a los cuidados paliativos, recalcando que controlan la sintomatología y pueden incluso alargar la vida. Defendió hablar abiertamente de la muerte y alertó sobre la llamada "conspiración del silencio": "Ocultar información al paciente solo genera desconfianza y miedo", concluyó.