Lorent Saleh, activista pro derechos humanos: "El exilio tiene que preparar el regreso para levantar Venezuela"

Lorent Saleh, activista proderechos humanos venezolano de origen palestino, animó ayer a sus compatriotas «a no esperar por un tuit de Corina» y participar del «proceso de transición que ya estén en marcha en Venezuela». Con 37 años de edad y padre de tres hijos, que tuvo después de ser liberado el 12 de octubre de 2018 tras permanecer preso cuatro años, Saleh habló claro de la situación de su país y , también sin estereotipos, de Donald Trump, Benjamin Netanyahu y hasta del Ché Guevara o la Hispanidad, en un diálogo-entrevista conducido por el periodista Enrique Monje en la actividad 1.384 de Tribuna Ciudadana, que tuvo lugar este viernes en el Club LA NUEVA ESPAÑA de Oviedo.

Muchas de sus reflexioner encontraron por respuesta los aplausos de un auditorio que rozaba el lleno, formado en buena parte por venezolanos residentes en Asturias. «Lo menos que podemos hacer por los que han muerto es defender nuestra memoria aunque duela. Por eso estamos acá, tenemos una memoria compartida», proclamó Saleh al inicio de su intervención, precedida de un vídeo sobre su trayectoria que arrancó en 2007, tras el asesinato de los hermanos Faddoul por el chavismo, y una década después le valió el premio Sájarov.

«No fue un secuestro»

Saleh reconoció que el chavismo «incorporó un sector que estaba excluido de la sociedad», aprovechando «la brecha muy marcada», al tiempo que ponía en marcha medidas como la ley de reforma universitaria y el control de los medios de comunicación. El activista repasó al hilo de su trayectoria, que le acabó llevando a una celda «de dos metros por tres», del tamaño de un ropero con camas de cemento, en «La Tumba», la historia reciente de su país con los gobiernos de Hugo Chávez yNicolás Maduro. El diálogo entró de lleno en los acontecimientos de la más rabiosa actualidad cuando Monje preguntó a Saleh «por el secuestro de Maduro» por EE UU. «Cuando uno escucha la palabra secuestro, uno brinca. Yo puedo explicar lo que es un secuestro, me lo hicieron a mí en otro país y los tribunales colombianos condenaron a su propio Gobierno (...) No vamos a permitir que tengamos que pedir perdón a nuestros verdugos. Si yo callo y no documento, mis hijos, de 6, 5 y 3 años, van a tener que tragarse como a mí me tocó tragar al Che Guevara que nos lo quisieron vender como un héroe y es un asesino que reivindicaba el asesinato como instrumento de lucha política. Maduro no fue secuestrado, fue una captura que me sorprendió». Y recalcó que «esperaba algo más del chavismo, sabía que eran unos cobardes, pero una semana después de la captura de Maduro, Delcy Rodríguez estaba reunida con el director de la CIA y con el general Gustavo López, el que tenía las llaves de mi celda», apuntó. Para Lorent Saleh, «Maduro no es un narco, es un asesino, un criminal , el responsable de un montón de crímenes que hace que el narcotráfico sea un chiste». De Donald Trump, dijo que «no me cae nada bien, tengo otras aspiraciones de líderes democráticos y moderados, es un tipo impresentable y estoy en contra de cómo trata a los hispanos» ,pero en cambio reconoció que «pueden darse dos realidades distintas al mismo tiempo, en la cuestión de Venezuela es impecable». Rechazó de plano la política de Netanyahu: «Tiene una orden de captura en la misma fiscalía donde denuncié Maduro», dijo.

A José Luis Rodríguez Zapatero le reprochó que «haga lobby por el chavismo, que ahora está en shock» cuando, advirtió, «en Venezuela hay un proceso de transición que nos lo tenemos que creer, si queremos que pase. Los venezolanos nos tenemos que movilizar». Defendió «el liderazgo de Corina Machado». Sostuvo que «la hispanidad es la respuesta más prometedora, no solo para Venezuela o España, sino para Europa. El español es muy duro consigo mismo y muy noble con el resto».