Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Polémica ArzobispoInvestigación AdamuzLista espera mamografíasTSK BolsaZona Bajas Emisiones OviedoTiempo Asturias
instagramlinkedin

"Cada segundo es clave tras un ictus", advierten los expertos

"Por cada minuto de isquemia cerebral mueren millones de células", explican Pedro Vega y Sergio Calleja

VÍDEO: El Dr. Sergio Calleja habla sobre la prevención del ictus en el CLUB LA NUEVA ESPAÑA

VÍDEO: El Dr. Sergio Calleja habla sobre la prevención del ictus en el CLUB LA NUEVA ESPAÑA

J.A. / F.R.

María José Iglesias

María José Iglesias

Oviedo

"El ictus empieza cuando una arteria se obstruye; si actuamos muy pronto, esa persona puede recuperarse. Cada minuto que pasa reduce esa posibilidad". Así lo explicaron ayer en un Club LA NUEVA ESPAÑA lleno de público, el neurólogo Sergio Calleja, jefe de la Unidad del Ictus del HUCA y el radiólogo Pedro Vega, responsable de la Unidad de Neuro Radiología Intervencionista del HUCA. Calleja recordó tres síntomas que deben activar la alarma de forma inmediata: desviación de la comisura de la boca, pérdida brusca e indolora de fuerza en un brazo o una pierna y alteración del habla.

Pedro Vega explicó el papel decisivo de su especialidad en el tratamiento del ictus y detalló que el ictus isquémico —el más frecuente— se produce cuando un coágulo, a menudo originado en el corazón o en placas de ateroma de las carótidas, obstruye una arteria cerebral. Recordó que el ictus es la segunda causa de muerte y la primera en mujeres. "Por cada minuto de isquemia cerebral mueren millones de neuronas", advirtió Vega, quien explicó que las pruebas radiológicas permiten determinar el tipo de ictus, el daño existente y el tejido cerebral que aún puede recuperarse. El único tratamiento eficaz es la restauración precoz del flujo sanguíneo, ya sea mediante fármacos que disuelven el trombo o mediante su extracción por vía intravascular.

Noticias relacionadas

Sergio Calleja alertó del cambio en la epidemiología del ictus. "Antes era una enfermedad de personas mayores en países ricos; ahora afecta cada vez más a gente joven. Uno de cada seis individuos sufrirá un ictus a lo largo de su vida", indicó. Tras veinte años impartiendo charlas de prevención, Calleja reconoció una sensación agridulce: "La prevalencia sigue aumentando. Tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo mal". Además del tabaco, puso el foco en factores ambientales como la contaminación, segunda causa más importante de ictus. "Es un asunto político y también debemos actuar como sociedad, a través de grupos de presión", defendió. El 26 de febrero tendrá lugar la segunda sesión sobre el ictus, con testimonios de pacientes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros
  2. Se hace oficial reembolso de la Seguridad Social a los pensionistas asturianos y que 'llega hasta los 2.000 euros': se confirma el pago
  3. Fallece la joven Cristina Pérez Galcenco, una de las modelos de Pasarela Campoamor, que desfiló en citas de medio mundo
  4. Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona
  5. Gran despliegue en el HUCA para trasladar a Madrid y Valencia los órganos donados por un adolescente asturiano
  6. Oviedo se viste de luto por el fallecimiento de la joven odontóloga Carlota Sánchez Luño
  7. En Pola de Siero todos son Javi: más de mil escolares caminan juntos para dar visibilidad a la causa del niño ovetense
  8. Un gigantesco argayo sobresalta a los vecinos de La Guía y arrastra parte del acantilado y el muro de la finca de una vivienda

Trámites por una web e inquilinos por sorteo: nuevo plan de alquiler edl Ayuntamiento de Gijón

Trámites por una web e inquilinos por sorteo: nuevo plan de alquiler edl Ayuntamiento de Gijón

Fajas y barreras naturales estabilizan el terreno quemado en el virulento incendio que llegó al alto del Acebo en Cangas del Narcea

Fajas y barreras naturales estabilizan el terreno quemado en el virulento incendio que llegó al alto del Acebo en Cangas del Narcea

"Ojalá la declaración como zona tensionada de vivienda sea un alivio", afirman en Cimavilla y La Arena

Los vecinos de Cimavilla y La Arena esperan que la declaración como zona tensionada sea un "alivio" para la crisis de vivienda

Los vecinos de Cimavilla y La Arena esperan que la declaración como zona tensionada sea un "alivio" para la crisis de vivienda

Los vecinos de la zona del gigantesco argayo de Ribadesella, tan panchos: "No tenemos miedo"

Los vecinos de la zona del gigantesco argayo de Ribadesella, tan panchos: "No tenemos miedo"

Mila Cannella, la siciliana que descubrió por amor hace 25 años Asturias y que acabó viviendo en Avilés y tatuándose la Cruz de la Victoria: "Me enamoré de la gente"

Mila Cannella, la siciliana que descubrió por amor hace 25 años Asturias y que acabó viviendo en Avilés y tatuándose la Cruz de la Victoria: "Me enamoré de la gente"

Oviedo acelera los trámites para celebrar veinticinco conciertos en el Palacio de los Deportes: seis de ellos serán durante las fiestas de San Mateo

Oviedo acelera los trámites para celebrar veinticinco conciertos en el Palacio de los Deportes: seis de ellos serán durante las fiestas de San Mateo

Vías, votos, víctimas

Tracking Pixel Contents