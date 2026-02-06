"Cada segundo es clave tras un ictus", advierten los expertos

"El ictus empieza cuando una arteria se obstruye; si actuamos muy pronto, esa persona puede recuperarse. Cada minuto que pasa reduce esa posibilidad". Así lo explicaron ayer en un Club LA NUEVA ESPAÑA lleno de público, el neurólogo Sergio Calleja, jefe de la Unidad del Ictus del HUCA y el radiólogo Pedro Vega, responsable de la Unidad de Neuro Radiología Intervencionista del HUCA. Calleja recordó tres síntomas que deben activar la alarma de forma inmediata: desviación de la comisura de la boca, pérdida brusca e indolora de fuerza en un brazo o una pierna y alteración del habla.

Pedro Vega explicó el papel decisivo de su especialidad en el tratamiento del ictus y detalló que el ictus isquémico —el más frecuente— se produce cuando un coágulo, a menudo originado en el corazón o en placas de ateroma de las carótidas, obstruye una arteria cerebral. Recordó que el ictus es la segunda causa de muerte y la primera en mujeres. "Por cada minuto de isquemia cerebral mueren millones de neuronas", advirtió Vega, quien explicó que las pruebas radiológicas permiten determinar el tipo de ictus, el daño existente y el tejido cerebral que aún puede recuperarse. El único tratamiento eficaz es la restauración precoz del flujo sanguíneo, ya sea mediante fármacos que disuelven el trombo o mediante su extracción por vía intravascular.

Sergio Calleja alertó del cambio en la epidemiología del ictus. "Antes era una enfermedad de personas mayores en países ricos; ahora afecta cada vez más a gente joven. Uno de cada seis individuos sufrirá un ictus a lo largo de su vida", indicó. Tras veinte años impartiendo charlas de prevención, Calleja reconoció una sensación agridulce: "La prevalencia sigue aumentando. Tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo mal". Además del tabaco, puso el foco en factores ambientales como la contaminación, segunda causa más importante de ictus. "Es un asunto político y también debemos actuar como sociedad, a través de grupos de presión", defendió. El 26 de febrero tendrá lugar la segunda sesión sobre el ictus, con testimonios de pacientes.