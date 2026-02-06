Thomas Woiczyk: "Los adolescentes son más vulnerables en las redes"

La creciente exposición digital lleva aparejado un aumento del cibercrimen, especialmente en las redes sociales, que acumulan el 70% de los delitos y afectan de manera especial a los adolescentes. Lo aseguraron ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA la profesora de Derecho Penal María Isabel Montserrat, especialista en delincuencia informática e inteligencia artificial y Thomas Woiczyk, profesor e investigador en ciencia de la decisión en la Universidad de las Islas Baleares, en una conferencia enmarcada en el proyecto Incibe, presentada por Javier Fernández Teruelo, catedrático de Derecho Penal y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, quien advirtió de que "la cibercriminalidad se ha socializado".

Thomas Woiczyk puso el foco en cómo las plataformas digitales influyen en la percepción de la realidad. "La repetición de contenidos y mensajes importa", afirmó. Las redes sociales no solo conectan a las personas, sino que deciden qué se ve, priorizando contenidos cada vez más emocionales para mantener la atención del usuario, advirtió.

Woiczyk explicó que la desinformación no actúa de forma aislada: se ve reforzada por contextos de normalización creados por los propios algoritmos, lo que incrementa la vulnerabilidad de los usuarios. "Los adolescentes, en particular, son especialmente sensibles a estas dinámicas, No se trata de demonizar la tecnología, sino de comprender sus efectos para poder actuar adecuadamente", señaló

Isabel Montserrat subrayó que el cibercrimen no siempre es consecuencia de errores individuales o falta de conocimientos técnicos. "Existe la posibilidad de que nos pase a todos", indicó, incidiendo también en el riesgo que corren los menores. "En una sociedad hiperconectada, abierta y con comunicaciones cifradas de extremo a extremo, los delincuentes no atacan tanto los sistemas como a las personas", aseguró. También alertó sobre el papel creciente de la inteligencia artificial en las estafas, con plataformas como YouTube y Facebook a la cabeza.