David Alvargonzález: "Si confundes lo real con lo ficticio, estás perdido"

"Si confundes lo real con lo ficticio, estás perdido y tomarás malas decisiones. En un momento histórico marcado por la confusión y la incertidumbre, un mapa filosófico puede ser una herramienta esencial para navegar por los desafíos contemporáneos". Así lo explicó ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA David Alvargonzález, profesor de Filosofía en la Universidad de Oviedo y la UNED, discípulo de Gustavo Bueno Martínez y seguidor de su materialismo filosófico, autor de "Un mapa filosófico del mundo" una propuesta para orientarse en el a menudo laberíntico campo de la filosofía.

Alejándose de los textos académicos tradicionales y las jerga especializada, Alvargonzález ofrece una visión accesible, sin tecnicismos ni referencias eruditas complejas, diseñada para el lector general que busca entender mejor las realidades del presente. Durante su conversación con el periodista Javier Neira, Alvargonzález describió el propósito de su obra: "crear un mapamundi filosófico que sirva como una guía para navegar por las ideas filosóficas sin perderse en los detalles históricos o en la biografía de los pensadores", remarcó.

La idea, según Alvargonzález, es que el mundo no es filosófico per se, y la filosofía, a través de este mapa construido con palabras, puede ofrecer una manera de orientarse en él. "La obra no busca hacer un repaso de la historia de la filosofía, sino ofrecer a los lectores una brújula práctica para entender mejor lo que está sucediendo hoy, de forma comprensible y directa", señala.

Según Alvargonzález, su obra se presenta como un "catecismo de una iglesia distinta", un compendio de una doctrina filosófica que se aparta de los enfoques tradicionales y académicos.

"Este libro representa una osadía, algo arriesgado, que probablemente me expone a críticas, pero alguien debe ser el primero en dar este paso de ofrecer una propuesta filosófica que no se quede encerrada en la academia ni en los círculos más exclusivos del pensamiento", recalcó el profesor Alvargonzález, ante una sala repleta de público, con numerosos jóvenes. "Mi planteamiento es un claro contraste con la filosofía analítica, estéril si no se conecta con el mundo real", concluyó.