Benito Gallego: "Vamos a conservar el Sudario respetando la fe popular"

El Sudario de Oviedo requiere una conservación que evite su deterioro. Custodiado en la Cámara Santa, el lienzo de lino que, según la tradición, cubrió la cabeza de Jesucristo tras la crucifixión es, como recordó ayer en un Club repleto, el canónigo Benito Gallego, deán de la Catedral, "más que una tela de mortaja, un velo de pudor colocado sobre el rostro desfigurado de Cristo antes de su sepultura".

"Vamos a hacer lo posible por conservarlo, respetando la reliquia y la fe de la gente", explicó el sacerdote. "Ponemos todo el empeño, pero no hacemos de ello cuestión de vida o muerte", matizó el deán. "Es una reliquia venerable, pero de él no depende nuestra fe. La centralidad cristiana está en la Eucaristía", indicó el también penitenciario de la Catedral. "No es verdad que en Oviedo no se le tenga en cuenta. Hay una veneración especial y hemos procurado mantenerla", reivindicó. La preocupación gira en torno a su conservación. "Los técnicos dicen que lo mejor sería no moverlo, pero eso no es posible", explicó Gallego, consciente del delicado equilibrio entre conservación y devoción popular. Durante siglos, los fieles incluso acudían a besarlo; hoy, los criterios científicos obligan a extremar precauciones que antes no existían. En este contexto nace ASDO, (Asociación Sudario de Oviedo), fruto, como explicó su presidente, el doctor Ángel Jiménez Lacave, del deseo de contar con una entidad que respalde el estudio de la reliquia. El equipo investigador propone conservarla en atmósfera inerte, mediante argón en lugar del nitrógeno actual, para frenar cualquier deterioro. Se barajan dos modalidades: una, valorada en unos 20.000 euros, que impediría mover la reliquia; otra, superior a 40.000 euros, con mayor flexibilidad, y es que la que prefieren tanto el Cabildo como la Asociación. "Hay que conservarlo como si fuera para siempre", defendió Jiménez Lacave. El Cabildo se ha comprometido a impulsar el proyecto, el Ayuntamiento aportará 10.000 euros y los miembros de la asociación contribuirán, pero será necesaria más colaboración.

Noticias relacionadas

Benito Gallego agradeció el trabajo de ASDO y recordó que la prioridad es respetar la integridad del Sudario y la devoción de los fieles.