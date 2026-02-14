Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Un líder debe ser coherente y fiable", señalan los autores de "Raíces y liderazgo"

Los ejecutivos reunidos en el Club animan a los jóvenes a no esperar para tomar decisiones, aunque analizando los riesgos

De izquierda a derecha, Miguel Morán, Manuel Pozo, María Cruz Rubio, Esther Matute, Ramón García Cuervo, Julio Rodríguez, José Arias, Elena Suárez Trabanco y José Manuel Argüelles, ayer en el Club. | MARIO CANTELI

María José Iglesias

Oviedo

"Un líder debe ser coherente y fiable, y debe saber acompañar a las personas en su desarrollo". Así lo dijeron ayer en el Club los autores de "Raíces y liderazgo", una obra coral que reúne 350 años de experiencia profesional a través de las trayectorias de diez destacados directivos y expertos en gestión de personas. Todos ellos aconsejaron a los jóvenes no esperar para tomar decisiones, aunque siempre analizando los riesgos. El acto, organizado en colaboración con la Red Española de Mentoring, que dirige el asturiano Julio Rodríguez, contó con José Manuel Arguelles, exdirector de Consultoría y Formación y Selección de Alsa; Miguel Morán, CEO de RHO Group; Esther Matute, exdirectora de Recursos Humanos en Seur Asturias; Elena Suárez Trabanco, Corporate Global HR Director; y María Cruz Rubio, HR Manager en Amazon, todos ellos coautores del libro. Julio Rodríguez abrió el encuentro con una reflexión que marcó el tono de la jornada: "El liderazgo no es mandar; si no cuida, no es liderazgo. No es brillar, sino sostener". Su marcha a México durante nueve años fue, según confesó, una de las decisiones más transformadoras de su vida. También insistió en que nadie alcanza metas en solitario.

José Manuel Argüelles defendió la vigencia de las grandes lecciones vitales. Para él, compartir experiencias es una forma de construir comunidad y transmitir aprendizajes que trascienden generaciones y sectores. Esther Matute diferenció entre seducir y cortejar, que implica acompañar, asistir y mostrar un interés sostenido en el tiempo.

María Cruz Rubio aseguró que "la autoridad moral puede recuperarse después de haberla perdido, pero no es fácil". Elena Suárez Trabanco reconoció que el miedo es inherente a cualquier transformación, pero también que puede analizarse y gestionarse. "¿Quién tiene al cien por cien la certeza?", se preguntó. El mundo es incertidumbre, y el cambio, bien evaluado, enriquece la vida", recalcó. Admitió haber cometido errores en algunos movimientos profesionales, subrayando la importancia de analizar los riesgos antes de dar un paso.

Miguel Morán puso el foco en la confianza como pilar del liderazgo: "La confianza es hija del ejemplo y del cumplimiento de las promesas".

