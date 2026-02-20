Eva Pando: "Si le va bien al medio rural, a Asturias también"

"Si le va bien al medio rural, le va a ir bien a la región". Eva Pando, directora de la Fundación Caja Rural de Asturias, abrió así ayer su intervención en el Club LA NUEVA ESPAÑA, con una afirmación que marcó el tono de la charla. Con casi dos años al frente de la entidad, explicó que su misión es "dar vida al territorio a través del desarrollo económico y social, aspirando a generar un impacto real y medible en su entorno".

El Club acogió la conferencia "Iniciativas que generan impacto en el medio rural", en un acto organizado por el Instituto Universitario de la Empresa (IUDE) dentro de su colaboración con el Club LA NUEVA ESPAÑA. La ponencia fue presentada por Matías Marino, director del curso de Experto en Asesoramiento Financiero y Gestión de Patrimonios IUDE+CEP de la Universidad de Oviedo, quien destacó la trayectoria profesional de la conferenciante y su compromiso con el desarrollo del territorio. La directora defendió un cambio conceptual que va "de la filantropía clásica a la inversión de impacto", apostando por iniciativas que no solo aporten recursos, sino que transformen estructuras y creen oportunidades sostenibles. El objetivo, señaló, es que haya más empresas sólidas, mayor formación, más excelencia, inclusión de personas vulnerables y, en definitiva, mejor calidad de vida en el medio rural.

Para lograrlo, la Fundación trabaja en colaboración con entidades del tercer sector, emprendedores, investigadores, administraciones públicas y la propia Caja Rural. "Invertimos en proyectos", subrayó Pando, insistiendo en que la ciencia "es la mejor inversión a largo plazo y una herramienta clave para afrontar los grandes retos demográficos".

Entre esos desafíos, Eva Pando citó el despoblamiento y el envejecimiento. También puso el foco en la necesidad de modernizar el sector primario y de conectar el talento local con las oportunidades existentes, ante el riesgo de pérdida de cultura y tradición, y alertó acerca de que sólo el 18% de la población española vive en el campo.

"Queremos cuidar nuestro capital natural, pero también queremos que sigan viviendo personas en él", afirmó. Pando destacó la importancia de generar orgullo de pertenencia y de residencia en el medio rural asturiano.