Miguel Ángel Villena, autor del libro "Republicanas: revolución, guerra y exilio de nueve diputadas": "Los jóvenes deben saber que la democracia se conquista día a día"

"España arrastra un déficit de memoria democrática que debe afrontarse en escuelas, universidades y espacios públicos. La democracia se conquista día a día, y el desconocimiento de las generaciones más jóvenes abre la puerta a la manipulación". Lo dijo ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA Miguel Ángel Villena, ex periodista de "El País" y autor del libro "Republicanas: revolución, guerra y exilio de nueve diputadas", obra en la que rescata, entre otras, la figura de la asturiana Veneranda Manzano. Presentaron el encuentro Carmen Suárez, profesora e investigadora y biógrafa de Purificación Tomás, y la filóloga y periodista María Antonia Mateos.

El libro, publicado por Tusquets Editores, pone el acento no solo en la tragedia de la guerra y el exilio, sino también en la alegría y la esperanza que supuso la República para aquellas mujeres pioneras que pensaron críticamente sobre la condición femenina y, al mismo tiempo, intervinieron en la vida política para transformarla. Tres de las nueve diputadas fueron elegidas por Asturias: Dolores Ibárruri, Matilde de la Torre y la maestra Veneranda Manzano, a la que Villena definió como "el símbolo de Asturias como cantera de mujeres dirigentes".

En el relato aparecen también figuras como Zenobia Camprubí y María Moliner, mujeres que abrazaron la República con entusiasmo y contribuyeron a consolidar avances decisivos, como la igualdad jurídica proclamada en 1931 o el reconocimiento del divorcio en la Constitución republicana. Villena subrayó la modernidad de aquellos debates, que hoy resuenan con inquietante actualidad.

Villena aludió al enfrentamiento parlamentario entre Clara Campoamor y Victoria Kent en torno al sufragio femenino, un desacuerdo político que, sin embargo, estuvo presidido por el respeto mutuo y ajeno al machismo ambiental.

Carmen Suárez contextualizó la magnitud del cambio que supuso la República: doce millones de mujeres accedieron a la ciudadanía en un país de 24 millones de habitantes. María Antonia Mateos destacó también la presencia simbólica de mujeres anónimas, como Teodora, la abuela del autor, lectora de prensa obrera que llegó a escuchar en un mitin a Manuel Azaña.