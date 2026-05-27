Solidaridad con Benín: un millón y medio para obras y becas en 25 años
Los proyectos de esta ONG creada en Noreña dan prioridad a la formación: "Al escolarizar una niña, construimos comunidad"
"Mucha gente en lugares pequeños, haciendo pequeñas cosas, puede cambiar el mundo". Estas palabras del vídeo con el que la Fundación Solidaridad con Benín celebró este miércoles el 25o aniversario de su fundación en el Club LA NUEVA ESPAÑA, reflejan la filosofía de esta ONG, que eligió trabajar en uno de los países más pobres del mundo desde Noreña. Desde entonces, esta organización ha destinado "un millón y medio de euros a la construcción de cuarenta pozos de agua, más de diez escuelas, residencias, centros de formación y becas", según destacó Gonzalo Porras, ingeniero y uno de sus voluntarios.
Gonzalo Porras subrayó la trascendencia de esas cifras en vidas como la de Zenebú, joven de un pueblo del norte de Benin que pudo empezar a estudiar gracias a la construcción de un pozo "a cinco minutos de su casa, que le ahorró tener que caminar varios kilómetros", o en la de Niomoursa, una joven que ha podido realizar estudios universitarios gracias a las becas que financia íntegramente esta ONG de Noreña.
Benín es un país de la costa occidental africana con unos catorce millones de habitantes, un alto índice de pobreza y con más del cincuenta por ciento de su población analfabeta. Lorena Hevia, que lleva casi desde su infancia en esta ONG, destacó dos de los objetivos de la entidad: intervenir en zonas rurales y con población femenina para reducir la brecha de género en la formación. "Cuando escolarizamos a una niña sin recursos, construimos el futuro de su familia y logramos impactos en toda la comunidad", valoró Lorena Hevia en un acto que estuvo conducido por Rosa Ruisánchez, integrante de la Fundación Solidaridad conBenín, una entidad que recibió la enhorabuena de la directora de la Agencia Asturiana de Cooperación, Beatriz Coto, por su trayectoria en "un camino que no es fácil". ElPrincipado ha aportado en los últimos cinco años 120.000 euros a distintos proyectos en el país africano.
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