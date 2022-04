De la mano de su creadora y arropada por toda la familia Sánchez-Vicario, Coliflow se viste de largo para su presentación en el Real Club de Tenis Barcelona, un marco legendario muy vinculado a su familia. Una nueva marca de pizzas con base con coliflor que nace con el apoyo de la doctora en nutrición, dietista-nutricionista y farmacéutica Laura Isabel Arranz, "ya que se trata de una nueva generación de pizzas que llega para cambiar su percepción y unir nutrición con el placer de comerla, disfrutando de la experiencia con todo el sabor que se espera de una pizza crujiente, mientras cuidas de tu salud".

Alba Sánchez-Vicario quiso presentar su proyecto en un marco tan importante para su familia, la saga Sánchez-Vicario, como es el Real Club de Tenis Barcelona, aprovechando la celebración del emblemático Trofeo Conde de Godó: “Estoy entusiasmada por poder presentaros este proyecto en el que he invertido mucho tiempo y esfuerzo para ofrecer una alternativa nutricionalmente mejor y deliciosa a las pizzas que se encuentran actualmente en los lineales”, afirmó.

“Coliflow es un proyecto personal que nace tras pasar un tiempo en Los Ángeles, donde tuve una primera toma de contacto con este tipo de productos. A mi vuelta, me di cuenta de que en España no existía esta opción, mientras que en Europa la oferta era realmente escasa, algo que me inspiró para empezar a experimentar y arrancar el producto que hoy os presento”, explicó.

Coliflow, que cuenta con una calificación Nutriscore A en su base con coliflor y en su receta de pizza de verduras, así como con un perfil nutricional mejorado en su receta de pizza cuatro quesos, aporta un 30% menos de calorías y 50% menos de grasas y menos sal que una pizza al uso. Con hasta un 50% menos de harina de trigo y elaborada en un obrador artesano con horno de piedra, las pizzas de Coliflow se elaboran con el equivalente a 120 gramos de coliflor fresca por base, masa madre de fermentación lenta y aceite de oliva virgen extra, además de con materias primas de primera calidad, con ingredientes como el tomate natural o el queso mozzarella 100% natural sin sueros.

Esta nueva marca de pizzas con base con coliflor nace con una visión basada en las propiedades de esta verdura, la naturalidad y la nutrición, que permiten introducir a la pizza como parte habitual de una dieta y unos hábitos saludables, y que se dirige a un público muy transversal -desde familias con niños, hasta gente que se cuida, pasando por veganos, vegetarianos y flexitarianos- pero con un objetivo común: cuidar de su alimentación sin renunciar al disfrute.

Coliflow es la apuesta de Alba Sánchez-Vicario que nace tras más de dos años de trabajo desde el departamento de I+D y que pretende liderar un mercado creciente a través de una nueva generación de pizzas de valor añadido.

La marca, que nace con una clara vocación de proyección a nivel europeo, ofrece una gama inicial de pizzas compuesta por 3 referencias con un precio recomendado entre los 2,99 y los 3,99 euros. Los clientes podrán encontrar Coliflow tanto en la sección de refrigerados como de congelados. Asimismo, este portfolio se irá incrementando a lo largo de 2022 gracias la incorporación de nuevas referencias.

ALBA Y COLIFLOW

Alba Sánchez-Vicario siempre ha llevado un estilo de vida muy sano, cuidando de su alimentación y practicando deporte. Sin embargo, en su rutina alimenticia no había cabida para disfrutar de la pizza de manera habitual por varias razones: primero, porque se trata de un plato especialmente calórico, con muchas grasas y azúcares; y después, porque al tener ciertos problemas digestivos la pizza era algo que le sentaba muy mal, sintiéndose hinchada y pesada al día siguiente.

En un intercambio estudiantil en Los Ángeles, durante su último año de carrera descubrió algo que estaba completamente de moda entre los angelinos y que se encontraba en prácticamente todos los supermercados: la pizza con base con coliflor. Todo un descubrimiento que le permitía disfrutar del placer de comer pizza ya que, además de ser muy fácil de preparar, al ser con coliflor no se sentía culpable por el exceso de calorías y grasas, le sentaba bien permitiéndole rendir al mismo nivel al día siguiente y, además, estaba tan deliciosa como cualquier pizza.

Con la llegada de la covid-19, decidió volver a España para pasar el confinamiento. Fue entonces cuando vio una oportunidad pues en España se trataba de un producto que, prácticamente, no existía. En ese momento es cuando decidió lanzarse a experimentar y dar con la mejor receta que fuera tan saludable como sabrosa. Empezó a testear el producto entre sus amistades y a través del 'delivery' y en dos fines de semanas envió más de 400 pizzas. Tras este primer éxito decidió crear Coliflow: una alternativa nutricionalmente mejor y deliciosa a las pizzas de venta en el supermercado perfecta para todos los públicos: familias, niños, deportistas...