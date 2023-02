La cuenta Nickel se enorgullece de anunciar que sus clientes pronto tendrán acceso a la opción True Name™ de Mastercard. Esto permitirá a los titulares de tarjetas utilizar el nombre que elijan en su tarjeta de pago, en lugar del nombre que aparece en su documento de identidad, ayudando a aliviar un punto sensible para las comunidades transexuales y no binarias.

Según un estudio publicado a mediados del año pasado por Mastercard, más de la mitad de la población en España (un 53%) afirma que entiende que haya personas que prefieran no identificarse como hombre o mujer. Además, el estudio destaca que más de un 40% de la población española asegura que prefiere trabajar en una empresa que acepte y reconozca a las personas no binarias, y que el 28% prefiere comprar productos y contratar servicios de compañías que tengan en cuenta a las personas no binarias.

En este sentido, Nickel y Mastercard comparten la creencia de que todo el mundo debe tener acceso a métodos de pago que representen su verdadera identidad. Por ello, True Name™ supone un gran avance en la eliminación de una barrera para las personas transgénero y no binarias, ya que les permite utilizar de forma segura y sencilla su verdadero nombre para las compras diarias.

A partir de hoy, todos los clientes de Nickel que lo deseen podrán añadir el nombre que prefieran en sus tarjetas My Nickel, Nickel Premium y Nickel Metal sin tener que justificarse. La opción True Name está integrada en el proceso de solicitud de dichas tarjetas.

True NameTM está disponible para los clientes de Nickel en Francia y España a partir de hoy, y en el segundo trimestre de 2023 se extenderá también a sus clientes belgas y portugueses.

Mónica Correia, CEO de Nickel España, ha declarado que: “Consideramos que es fundamental que nuestros clientes puedan tener la oportunidad de plasmar en su tarjeta el nombre con el que realmente se identifican y se refleje su identidad de forma sencilla y segura. Por tanto, la integración de True Name™ en nuestra oferta nos pareció algo natural: la inclusión y la equidad forman parte de nuestro ADN. Nickel es la cuenta para todos, sin ningún tipo de distinción”.

Geoffroy Seghetti, vicepresidente de Marketing y Comunicación de Mastercard para Europa Occidental y co-líder del equipo Pride de la compañía, ha destacado que: "nos complace ver a Nickel asociarse con Mastercard para ofrecer True Name™ y permitir a las personas transgénero y no binarias el acceso del que disfrutan todos los demás, con su verdadera identidad y, lo que es más importante, facilitar su vida cotidiana sin miedo a la discriminación. Compartimos con Nickel los valores de inclusión y equidad, y la lucha contra todas las formas de discriminación".