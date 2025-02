A falta de ayudas del Plan Moves, ChargeGuru financia la instalación de puntos de recarga en Garajes Comunitarios

La negativa en el Congreso de los Diputados al decreto ómnibus ha paralizado la subvención del Plan Moves III y ha eliminado la deducción del 15% en el IRPF por la compra de un coche eléctrico. La Ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagensen, ha prometido una prórroga del Moves con carácter retroactivo a 1 de enero de 2025, aunque todavía sin fecha estipulada.

Esta falta de ayudas está provocando una caída en las ventas de vehículos eléctricos en este inicio de año, a lo que marcas y empresas están reaccionando con planes y ofertas especiales para mantener el sector activo. Es el caso de ChargeGuru, empresa instaladora de soluciones de recarga para coches eléctricos, que ofrece financiación en la instalación de puntos de recarga en garajes comunitarios.

Se trata del Servicio de Recarga Colectiva en el que ChargeGuru asume la inversión inicial de la preinstalación en todo el garaje comunitario y cada propietario puede decidir cuándo instalar su punto de recarga y, en caso de no necesitarlo, no incurrirá en ningún gasto. Dicho de otra manera: la comunidad de vecinos y los residentes que no instalen un cargador en su plaza no pagarán nunca nada.

Con la primera solicitud de un cargador por el residente que lo solicite, la empresa instala la preinstalación necesaria (sin coste) y pone un nuevo contador al que se conectarán todos los cargadores. Ideal para aquellos edificios sin sala de contadores o sin espacio para nuevos.

El siguiente paso es instalar los cargadores en las plazas que soliciten los residentes, que pueden optar entre dos opciones: comprar su cargador por un precio fijo o elegir un plan de alquiler, con una suscripción mensual que cubre el seguro, mantenimiento y asistencia técnica.

El objetivo del servicio es reducir las barreras al acceso del vehículo eléctrico y cualquier complicación. Por esa razón, la gestión de la instalación, la facturación de la suscripción mensual y la supervisión del consumo eléctrico se delega completamente a ChargeGuru. Y al ser propietaria de la infraestructura, ChargeGuru también se encarga del seguro, la asistencia técnica y el mantenimiento de los puntos de recarga.

Según palabras de Adrien Castagnié, Director de ChargeGuru en España, “el servicio que ofrecemos prepara a los edificios para el futuro de la movilidad eléctrica. Facilitamos la instalación de puntos de recarga en toda clase de garajes comunitarios y Aparcamientos para Residentes a concesión del Ayuntamiento (PAR), ya que financiamos toda la infraestructura de recarga del edificio. Queremos ayudar a los usuarios en su transición a la movilidad eléctrica”.