Madrid se consolida como motor económico de España y una de las regiones más dinámicas de Europa, según el Instituto Coordenadas

El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA) ha realizado un análisis sobre la evolución del impacto de las comunidades a la economía española que concluye que Madrid se ha consolidado como un pilar en la economía española y europea, "por su crecimiento sostenido, su capacidad para atraer inversión y su competitividad en el panorama internacional".

El análisis indica que, en 2023, la Comunidad de Madrid registró un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 5,7%, superando la media nacional del 3,6%. Un impulso que, a juicio de esta entidad, ha permitido que la región aporte el 19,6% de la riqueza del país, situándose por delante de Cataluña (18,8%) y Andalucía (13,3%), regiones mucho más pobladas y de mayor territorio.

Además, el PIB per cápita de Madrid alcanzó los 42.198 euros, el más elevado de España, un 36,3% por encima de la media nacional de 30.968 euros, superando a la media de la Unión Europea, que se sitúa en los 38.130 euros. "Con un crecimiento del PIB per cápita que se ha duplicado durante los últimos 20 años y que refleja no solo la prosperidad económica de la región, sino también su capacidad para generar riqueza de manera eficiente", añade.

Destaca que la estructura económica de Madrid se caracteriza por una orientación hacia el sector servicios, que representa el 79,9% de su economía. "Además, la Comunidad de Madrid se ha convertido en polo de atracción para empresas e inversores y concentra más del 71% de la inversión extranjera directa en España, factor clave que ha permitido mantener su crecimiento incluso en un contexto global de incertidumbre económica".

El análisis indica que, comparativamente, Madrid ha mostrado un desempeño superior al de otras regiones españolas y ha comenzado a rivalizar con capitales europeas, como Londres o París, en términos de actividad económica. Avance que dice que se debe, en gran parte, a su modelo económico y a las políticas públicas "que fomentan la libertad empresarial, la reducción de impuestos y la eliminación de trabas burocráticas, creando un entorno favorable para los negocios y la inversión". Añade que tiene tareas pendientes y materias que mejorar, como la política sobre gestión de residuos, "pero en otras áreas las administraciones regionales muestran una indudable vocación de servicio".

Otro elemento que cita es la estabilidad regulatoria y fiscal. "Mientras otras regiones han optado por aumentar la presión fiscal, Madrid ha mantenido una política de bajos impuestos y simplificación administrativa, con alguna mínima excepción, que ha favorecido la atracción de empresas e inversores. Esta estrategia ha sido determinante para que la región haya logrado una de las tasas de crecimiento más altas de España en la última década", agrega el análisis.

“La evolución de la Comunidad de Madrid en los últimos años demuestra su capacidad de adaptación a los cambios económicos y sociales. Con una economía en expansión, un mercado laboral cualificado en constante crecimiento y un entorno atractivo para la inversión, la capital española se posiciona como referente económico de Europa en los próximos diez años”, señala Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas.

CCAA

Desde la pandemia, Madrid ha sido la región que más ha crecido, junto con Baleares, impulsada por el auge del sector tecnológico, la atracción de inversión extranjera y el crecimiento del mercado inmobiliario. El Instituto Coordenadas sostiene que ha logrado diversificar sus fuentes de crecimiento, impulsando la digitalización y consolidándose como el hub tecnológico de referencia en el sur de Europa.

"El liderazgo económico de Madrid", agrega el Instituto Coordenadas, "se refleja en su contribución al PIB nacional, representando el 19,6% del total en 2023. Le siguen Cataluña con un 18,8% y Andalucía con un 13,3%. En términos de PIB per cápita, después de Madrid se encuentran el País Vasco (39.547 euros) y la Comunidad Foral de Navarra (37.088 euros). En contraste, las regiones con menor PIB per cápita son Melilla (20.479 euros), Ceuta (22.751 euros), Andalucía (23.218 euros) y Extremadura (23.604 euros)".

A nivel europeo, Madrid apunta que compite cada vez más con algunas de las principales capitales del continente. Su PIB per cápita supera la media de la Unión Europea, que se sitúa en 38.130 euros, y se posiciona por encima de economías como la italiana (39.580 dólares per cápita). Aunque Luxemburgo, Irlanda y Suiza siguen liderando los rankings de riqueza con valores por encima de los 100.000 euros, Madrid ha logrado situarse en una posición privilegiada dentro del sur de Europa, rivalizando con ciudades como Milán o Lisboa y atrayendo cada vez más talento y capital internacional.

Según esta entidad, este posicionamiento no solo se debe a su crecimiento económico, "también a su capacidad para generar empleo y fortalecer sectores estratégicos como la innovación tecnológica, la sanidad y los servicios financieros. En los últimos años, la región ha sido un imán para multinacionales que buscan un entorno fiscal favorable y un ecosistema de emprendimiento sólido".

Y añaide que "lo que hace único el crecimiento de Madrid frente a otras ciudades y regiones, tanto de España como europeas, es que su economía se expande mientras su población también crece. La realidad es que en muchas capitales europeas el incremento del PIB per cápita se explica en gran medida por la pérdida de población –como ocurre en Roma, Berlín o incluso algunas regiones francesas-, Madrid sigue atrayendo nuevos residentes tanto nacionales como extranjeros. En la última década, la región ha sumado más de 600.000 nuevos residentes, consolidándose como un núcleo de atracción para profesionales altamente cualificados, emprendedores y empresas en busca de oportunidades. Un fenómeno que refuerza aún más su competitividad y garantiza una base de crecimiento sostenible a largo plazo".