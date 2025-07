Juegaterapia acerca la playa a los niños en tratamiento oncológico

El Club Juegaterapia crea una playa con 1.300 kilos de arena en su sede de Madrid para que los niños en tratamiento oncológico puedan evadirse y mejorar su bienestar emocional.

La playa se ha recreado en su sede en pleno centro de Madrid con el fin de ofrecer a los menores una experiencia inmersiva que favorezca su salud.

La iniciativa, desarrollada con el apoyo de empresas solidarias como Levaduramadre, New Media Events, La Tostadora, Autos Noroeste, Vikenzo y Trama, ha transformado la sala inmersiva del Club en un entorno veraniego con arena, palmeras, toallas, juegos y música.

“Muchos de estos niños no pueden viajar ni exponerse al sol o al agua del mar por su tratamiento, pero eso no significa que no puedan disfrutar del verano. En el Club Juegaterapia, los sueños sí se cumplen, y si no se puede ir a la playa, la playa viene a ellos”, explicó Mónica Esteban, presidenta de la Fundación Juegaterapia.

Un mes después de su inauguración, el Club ha desplegado toallas, juegos, palmeras, música, arena y un sinfín de elementos para que los pequeños y sus familias vivan una experiencia única: dos días inolvidables llenos de juegos playeros, risas y diversión, diseñado para que los niños se sientan como en casa.

“Ver cómo los niños se tumbaban en la arena, jugaban, reían y se olvidaban por un rato de todo lo demás… ha sido emocionante. Este verano hemos hecho posible algo que parecía imposible: regalarles un día de playa sin salir de Madrid", destacó María José Jara, directora del Club.

Con iniciativas como esta, el Club Juegaterapia reafirma su compromiso con el poder del juego, la imaginación y la ilusión como herramientas terapéuticas y continúa demostrando que el juego, la creatividad y la ilusión pueden transformar la experiencia de la enfermedad.