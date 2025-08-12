Plexus Tech adquiere la mayoría societaria de la tecnológica portuguesa Bi4ALL.

Plexus Tech, una de las principales compañías tecnológicas independientes del país con origen gallego, cierra un acuerdo de integración de talento, adquiriendo la mayoría del accionariado (60%) de la compañía portuguesa Bi4ALL. La tecnológica lusa con sede en Lisboa y oficinas en Oporto cuenta con una amplia experiencia de más de 20 años en Estrategia de Datos, con foco en Analítica e Inteligencia Artificial, y 370 profesionales muy especializados en tecnologías de alto nivel. Brinda sus servicios tanto para Portugal, pero principalmente a nivel internacional (más de un 80% de su negocio), principalmente para USA, región DACH (Alemania, Austria y Suiza) y Benelux (Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo).

La hiperespecialización está siendo uno de los retos a los que se enfrentan las principales compañías tecnológicas. Y es por este motivo, por el que la compañía española ha decidido seguir con su crecimiento en el país luso integrando Bi4ALL con perfiles de alta cualificación en áreas punteras y con gran potencial como la IA y la analítica de datos. Con esta integración, su estrategia pasa por seguir apostando por crear un gran polo tecnológico en el país luso donde ya contaba con cerca de dos centenares de profesionales y oficinas en Oporto y Lisboa desde 2024. Amplía así el número de profesionales del Grupo a más de 4.600.

Plexus Tech está especializada en servicios y productos IT con cerca de 25 años de trayectoria en el sector, y un equipo de más de 4.600 profesionales tras esta integración. Manteniendo una sólida línea de crecimiento en los últimos años, trabaja para cerca del 80% de las compañías del IBEX35, y para sectores como banca, seguros, salud, sector público y educación, viajes, transportes y hospitality e industria y retail. Asimismo, la tecnológica española cuenta como socio minoritario con Portobello Capital desde el pasado año.

La estrategia de esta integración radica en “alcanzar un crecimiento especializado de alto valor añadido con el expertise y conocimiento de los más de 20 años de Bi4ALL en tecnologías de IA y Data que reforzará nuestra estructura en estas áreas”, afirma Antonio Agrasar, fundador y CEO de Plexus Tech. Para Hugo Pinto y Andro Moreira, que se mantienen como socios de la compañía portuguesa, “esta alianza representa un hito estratégico para BI4ALL. Al combinar nuestro talento y experiencia en análisis de datos e inteligencia artificial con la escala y el alcance internacional de Plexus Tech, creamos las condiciones para ofrecer soluciones aún más innovadoras y generar valor añadido para nuestros clientes en todo el mundo. La compañía lusa seguirá manteniendo su identidad e idiosincrasia portuguesa.