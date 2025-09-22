La ciudad es la nueva pasarela
El animal print, especialmente el estampado de serpiente, se convierte en protagonista esta temporada
Redacción
Jon Kortajarena, Alessandra Ambrosio y Candice Swanepoel toman la ciudad de Lisboa como una pasarela, irradiando diversión, frescura y naturalidad.
Los looks vienen cargados de nuevas tendencias: el street style se adueña de la temporada. Ya es otoño en El Corte Inglés.
Esta temporada predominan los tonos cálidos y sofisticados como el marrón, el gris topo y el berenjena. El animal print, especialmente el estampado de serpiente, se convierte en protagonista, mientras que las prendas estructuradas y las siluetas marcadas se imponen como símbolo de poder, estilo y personalidad.
La campaña ha sido realizada por la productora CAP, dirigida por Álvaro Colom y los equipos internos de El Corte Inglés. La canción elegida es River de Miley Cyrus.
