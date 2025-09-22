Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La ciudad es la nueva pasarela

El animal print, especialmente el estampado de serpiente, se convierte en protagonista esta temporada

Jon Kortajarena, Alessandra Ambrosio y Candice Swanepoel.

Jon Kortajarena, Alessandra Ambrosio y Candice Swanepoel.

Redacción

Madrid

Jon Kortajarena, Alessandra Ambrosio y Candice Swanepoel toman la ciudad de Lisboa como una pasarela, irradiando diversión, frescura y naturalidad.

Los looks vienen cargados de nuevas tendencias: el street style se adueña de la temporada. Ya es otoño en El Corte Inglés.

Esta temporada predominan los tonos cálidos y sofisticados como el marrón, el gris topo y el berenjena. El animal print, especialmente el estampado de serpiente, se convierte en protagonista, mientras que las prendas estructuradas y las siluetas marcadas se imponen como símbolo de poder, estilo y personalidad.

La campaña ha sido realizada por la productora CAP, dirigida por Álvaro Colom y los equipos internos de El Corte Inglés. La canción elegida es River de Miley Cyrus.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El pueblo que se niega a que le cambien el nombre por la toponimia en asturiano: 'Ningún vecino dice Orllé
  2. Giro en la investigación del crimen de La Folleca: esta es la revelación del sospechoso sobre la noche en que asesinaron a la avilesina Noelia González
  3. Atención conductores: aumentan las multas en Asturias por estas dos distracciones al volante
  4. La 'joya' arquitectónica de Gijón que crece en admiradores: 'Es una pasada, no entendemos que no sea Patrimonio Mundial
  5. Adiós a la sidrería El Madreñeru de Pola de Siero, que cierra el 19 de octubre: 'Solo tengo gratitud para todo el mundo
  6. Adiós a una leyenda del comercio local en Avilés
  7. Antiviolencia propone una sanción de 10.000 euros por un detalle del tifo desplegado en la final del play-off ante el Mirandés
  8. Carmen López, conocida vecina de Ciudad Naranco: 'Es más complicado pasear por la Losa que surfear siendo ciega

Joaquín Achúcarro en Oviedo, la clase magistral de un maestro entusiasta y cariñoso a cuatro alumnos del Conservatorio de Asturias

Joaquín Achúcarro en Oviedo, la clase magistral de un maestro entusiasta y cariñoso a cuatro alumnos del Conservatorio de Asturias

Esta emblemática sidrería de Gijón reabrirá en noviembre: así será la nueva vida de "un templo" de la hostelería

Esta emblemática sidrería de Gijón reabrirá en noviembre: así será la nueva vida de "un templo" de la hostelería

EN IMÁGENES: Así se ha vivido la entrega del Jamón de Plata Negra "Grande Covián" al doctor Celestino Santos Buelga

EN IMÁGENES: Así se ha vivido la entrega del Jamón de Plata Negra "Grande Covián" al doctor Celestino Santos Buelga

EN IMÁGENES: Avilés, plató de cine juvenil

EN IMÁGENES: Avilés, plató de cine juvenil

Sorpresa para los jubilados que cotizaron antes de la llegada de la democracia: la elevada devolución del IRPF que van a recibir en las próximas semanas

Sorpresa para los jubilados que cotizaron antes de la llegada de la democracia: la elevada devolución del IRPF que van a recibir en las próximas semanas
Tracking Pixel Contents