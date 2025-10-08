Fundación Mapfre reconoce el compromiso social de João Carlos Martins, la Sociedad San Vicente de Paúl, 100 Mil Pisos para Jugar y Alejandro Izuzquiza

Fundación MAPFRE ha entregado hoy, miércoles, 8 de octubre, en Madrid, sus Premios Sociales, cuyo objetivo es reconocer el compromiso, la generosidad y la solidaridad de las personas e instituciones que han realizado actuaciones destacadas en beneficio de la sociedad en los ámbitos científico, cultural y social.

El acto ha estado presidido por Su Majestad la Reina Doña Sofía y ha contado con la participación de Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y Antonio Huertas, presidente de Fundación MAPFRE.

Antonio Huertas ha resaltado durante su intervención que “hoy, con las sociedades adormiladas y entretenidas con otros debates menos relevantes, son más necesarios que nunca los referentes, las personas o instituciones que piensan y trabajan para cambiar lo que no está bien”. En el 50 aniversario de Fundación MAPFRE, Huertas ha subrayado que celebran “cinco décadas de un intenso compromiso social, ayudando donde otros no llegan, y siempre con una mirada inclusiva y con una mano tendida, especialmente hacia los más vulnerables”. Ha insistido en que “necesitamos referentes” y que el propósito de estos galardones es que “sus contribuciones se conozcan y puedan servir de ejemplo para volver a la senda humanista que nunca debimos perder”. El presidente ha concluido recordando que “viendo las noticias, a veces tenemos la sensación de ser gotas de agua en el desierto, pero somos como la lluvia, que tiene que terminar por calar, por impactar, y lo que se trata es de conseguir que cada vez haya más lluvia, más personas pensando y cuidando a las personas. Trabajando en el presente es como podemos cambiar el futuro, y juntos podemos hacerlo”.

João Carlos Martins, premio a toda una vida profesional

João Carlos Martins (Brasil, 1940) es un pianista y director de orquesta, uno de los grandes intérpretes contemporáneos de Bach, de cuya obra para teclado grabó la totalidad. Debutó en el Carnegie Hall a los 20 años, invitado por Eleanor Roosevelt, y desde entonces actuó con las principales orquestas del mundo, aunque su carrera se vio interrumpida por lesiones, enfermedades neurológicas y un asalto violento que lo apartaron del piano durante más de dos décadas. En 2019 pudo volver a tocar gracias a unos guantes biónicos, después de haberse reinventado como director de orquesta.

A lo largo de su vida ha recibido importantes distinciones, como la Orden del Mérito Cultural de Brasil y la Orden del Infante Don Enrique de Portugal. En 2006 fundó la Fundación Bachiana, dedicada a acercar la música y la educación artística a jóvenes en situación vulnerable, y con la Bachiana Filarmónica SESI-SP ha llevado la música a escuelas y zonas remotas.

Durante su intervención, Martins contó que su vínculo con España comenzó en 1958 cuando participó como becario en el Festival Pablo Casals. También recordó la influencia de Andrés Segovia, quien tras su debut en el Teatro Colón de Buenos Aires le habló de “la grandiosidad de Bach”, y el consejo que le dio Dalí años después en Nueva York: “Dile a todo el mundo que eres el mayor intérprete de Bach, y algún día lo creerán”.

A sus 85 años, y tras sufrir Distonía Focal del Músico y más de 30 cirugías, el reconocido músico afirmó que su vida “no trata de superación, sino de determinación, que es una fuerte característica del pueblo español”. Tras tener que cancelar su debut en Madrid en 1967 por una embolia pulmonar, visiblemente emocionado explica que “hoy, por fin, realizo este sueño”. Al recibir el Premio José Manuel Martínez Martínez, aseguró sentirse “profundamente estimulado a iniciar una nueva etapa en mi vida, esta vez como educador musical, y así intentar dejar un legado a través de la música”. Martins concluyó su discurso citando a Oscar Wilde: “La música es el arte más cercano a las lágrimas y los recuerdos”.

Tres proyectos de impacto

En la edición de estos premios, cuya dotación global es de 160.000 euros, Fundación MAPFRE ha recibido un total de 1.125 candidaturas, procedentes de varios países. De todas ellas, han sido galardonados la Confederación Internacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl (Mejor Entidad por su Trayectoria Social); 100 mil pisos para jugar (Mejor Proyecto por su Impacto Social); y el exdirector de Operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros Alejandro Izuzquiza (Premio Internacional de Seguros Julio Castelo Matrán).

Confederación Internacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl

La Confederación Internacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP), fundada en París en 1833, cuenta hoy con más de dos millones de voluntarios en 155 territorios, que desarrollan 2.500 proyectos y ayudan cada año a 30 millones de personas en situación de vulnerabilidad. Su labor abarca áreas como la vivienda, salud, educación, empleo y emergencias, con iniciativas como la construcción de hogares en Suazilandia, programas para mayores en Chile o atención médica en Brasil, Líbano y Egipto. También impulsa escuelas, campañas educativas y proyectos de emprendimiento y sostenibilidad.

En España, donde inició en 1849, desarrolla más de 240 proyectos que benefician a 156.000 personas al año, con distribución de alimentos, alfabetización, apoyo a mayores y respuesta en emergencias. Reconocida por la ONU y la UNESCO, colabora con Cáritas y Cruz Roja y ha recibido galardones como la Cruz de Oro de la Solidaridad Social.

Durante su intervención, Juan Manuel B. Gómez, presidente nacional e internacional de la entidad, ha rendido homenaje a los más de 30 millones de personas en todo el mundo “que nos respaldan, por su compromiso silencioso y constante”. Con visible gratitud, Juan Manuel B. Gómez ha indicado que destinarán la ayuda económica “a fomentar la cooperación al desarrollo internacional para ayudar en los desastres y emergencias, así como para respaldar a nuestros grupos de jóvenes y al voluntariado joven internacional”.

100 Mil Pisos Para Jugar

Más de 50 millones de personas en América Latina y el Caribe aún viven con suelos de tierra, sufriendo enfermedades y una peor calidad de vida. Hábitat para la Humanidad y la Federación Interamericana del Cemento impulsan 100 mil pisos para jugar, que busca reemplazar suelos de tierra por hormigón en 100.000 viviendas antes de 2028. Desde 2022 ya ha transformado 20.000 hogares en 14 países, beneficiando a casi 100.000 personas. El programa emplea hormigón de baja huella de carbono con materiales reciclados, refuerza las viviendas frente a desastres naturales y genera empleo comunitario. En República Dominicana, desde donde se ha presentado la candidatura, ha instalado 3.200 pisos en 120 comunidades, beneficiando a 9.927 personas. Entre sus impactos destacan la reducción del 79% en gastos médicos, la mejora de la estabilidad financiera, más inversión en el hogar, más horas de juego infantil y mejoras en salud mental y descenso del absentismo escolar.

Cesarina Fabián, directora nacional de Hábitat para la Humanidad República Dominicana, ha recogido el galardón. Fabián ha destacado que recibir este reconocimiento supone “un motivo de orgullo y, al mismo tiempo, una responsabilidad renovada”, un impulso para redoblar esfuerzos y multiplicar impacto. “Cada suelo de hormigón no es sólo una mejora material: es salud, es infancia protegida, es futuro”, afirmó, agradeciendo el premio a las familias y comunidades beneficiadas, y reafirmando su compromiso de seguir dando a la sociedad dignidad, esperanza, alivio, luz y acompañamiento.

Alejandro Izuzquiza

Fundación MAPFRE ha entregado a Alejandro Izuzquiza el XII Premio Internacional de Seguros Julio Castelo Matrán, que reconoce trabajos científicos y proyectos innovadores que contribuyan a extender la actividad aseguradora en la sociedad. Alejandro Izuzquiza desarrolló la investigación ‘La colaboración público-privada en el sistema asegurador español: el Consorcio de Compensación de Seguros y la gestión de las indemnizaciones en el seguro de riesgos extraordinarios’. En él subraya la eficacia del modelo español, único en el mundo, garantizando respuestas rápidas y coordinadas ante catástrofes como la erupción de La Palma (2021), el terremoto de Lorca (2011), los atentados del 11-M o la DANA en Valencia (2024). Este sistema evita esperas, desinformación y conflictos entre aseguradoras, beneficiando a miles de damnificados.

El galardón también reconoce la trayectoria de Izuzquiza, economista por la Universidad Complutense, Inspector de Seguros del Estado y exdirector de Operaciones del CCS, donde impulsó innovaciones que modernizaron la institución. Tras décadas de servicio, se jubiló en marzo de 2024.

Sobre el éxito de la colaboración público-privada en el sistema asegurador español, del que trata su estudio premiado, Izuzquiza reflexionó que “vivimos tiempos de inestabilidad no sólo atmosférica; en España se oyen voces que, por ignorancia, frivolidad o rencor llaman al acoso y derribo de logros recientes y verdaderamente históricos que costó mucho esfuerzo alcanzar y que han sido ejemplos de ámbito mundial”, animando así a los directivos del sector asegurador que “mimen al Consorcio de Compensación de Seguros, que lo preserven y lo fortalezcan”, porque “es un modelo de colaboración público-privada, que merece ser considerado con auténtica visión de Estado”.

Durante su intervención, además, agradeció el galardón como “el mejor broche de oro a mi retirada que podía esperar, tras 44 años dedicados a la defensa de los intereses generales en el sector público, a la protección de los asegurados y a la colaboración y buen entendimiento entre el seguro público y el seguro privado”. El premiado ha destacado la especial vinculación con Fundación MAPFRE, señalando que “durante mis casi cuatro décadas y media de actividad profesional, la Fundación ha sido guía y acompañante”.