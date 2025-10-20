Madrid On Ice vuelve al estadio Riyadh Air Metropolitano con una pista de hielo de 4.200 metros cuadrados.

El estadio Riyadh Air Metropolitano volverá a transformarse estas Navidades en uno de los grandes puntos de encuentro de la capital con la celebración de Madrid On Ice, que ofrecerá una de las pistas de hielo más grandes de Europa, con 4.200 metros cuadrados de superficie. El evento, que se celebrará del 22 de diciembre al 11 de enero, permitirá que hasta 1.500 personas patinen de forma simultánea en el perímetro del estadio.

Además de la pista de hielo, Madrid On Ice contará con una programación navideña para todos los públicos que incluirá actuaciones musicales en directo, sesiones de DJ en horario nocturno y una amplia oferta gastronómica con productos típicos como chocolate con churros, castañas asadas, algodón de azúcar y otros dulces tradicionales.

La buena conectividad del estadio Riyadh Air Metropolitano, situado en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas, facilita el acceso al evento, especialmente en unas fechas con alta afluencia en el centro de la ciudad. Los visitantes podrán llegar en metro al recinto a través de la estación Estadio Metropolitano (línea 7) y otras próximas como Las Rosas (línea 2) y Canillejas (línea 5). El autobús urbano también es una opción, con 15 líneas de la EMT que pasan por las inmediaciones, así como los autobuses interurbanos, con 20 líneas operativas en la zona.

Para aquellos que prefieran el vehículo particular, Riyadh Air Metropolitano ofrecerá de manera gratuita los aparcamientos Sur A y Exterior Oeste. Además, este año, la accesibilidad al estadio ha mejorado aún más gracias a la reciente apertura del corredor vial desde el estadio a la M-40. Un nuevo paso inferior de dos carriles que discurre bajo la rotonda de la Avenida de Arcentales en dirección Sur, conectando este enclave con la red principal de la ciudad para ofrecer un acceso más eficiente, ofreciendo así una alternativa navideña fuera del centro de Madrid, que alcanza niveles de visitantes superiores a lo habitual en estas fechas.

La venta de entradas para Madrid On Ice ya está disponible a través de la web oficial, que abrirá del 16 al 20 de octubre un periodo de preventa exclusiva para los socios del Atlético de Madrid. Además, durante todo el periodo, los socios rojiblancos podrán beneficiarse de un descuento del 25 %, aplicable a grupos de hasta cuatro entradas en cualquier horario y sin límite de uso.

Gran afluencia 2024

La pasada edición marcó un hito al ser la primera vez que se construía una pista de estas dimensiones dentro de un estadio, fuera del terreno de juego, convirtiendo el Metropolitano en un escenario único en Europa. Más de 100.000 personas se acercaron al recinto para disfrutar de esta gran experiencia de ocio sobre hielo.

Este 2025, Madrid On Ice regresa para consolidarse como una de las pistas de hielo más grandes del mundo, esta vez con una propuesta más amplia de actividades, espectáculos y una oferta gastronómica renovada que invita a vivir la Navidad con todos los sentidos.

Con una puesta en escena más ambiciosa y un entorno diseñado para sorprender tanto a madrileños como a visitantes, el Riyadh Air Metropolitano se consolida como un punto de referencia del invierno en la capital. La magia del hielo, la música en directo y el ambiente festivo prometen convertir Madrid On Ice en una cita imprescindible para quienes buscan una experiencia diferente, llena de luz, ritmo y espíritu navideño.