Andrés Velencoso presenta “A prueba de Islandia”

El actor y modelo continúa con su colaboración con Martin Miller´s Gin y con la firma OOTO, de la que es director creativo

“A prueba de Islandia” es una colaboración entre la ginebra Martin Miller´s y la firma de moda masculina OOTO. Se trata del diseño de un abrigo de edición limitada que se podrá adquirir estas Navidades en un pack exclusivo junto a una botella de Martin Miller´s Gin. Ambas marcas unen en este proyecto funcionalidad, sofisticación y carácter. Según explica Andres Velencoso, este proyecto “supone la unión de mis tres pasiones: viajar, crear y la moda. En esta ocasión hemos inviado a la firme OOTO creando una pieza única pensado para gente aventurera y con carácter”.

El abrigo diseñado para combatir climas extremos forma parte de la colección Otoño/Invierno 2025-26 de la firma OOTO de la que Velencoso es director creativo. Un regalo perfecto para los amantes del diseño y la coctelería. Esta segunda colaboración de ambas marcas representa una filosofía que comparten y que busca el equilibrio entre la perfección, el estilo y la autenticidad.  A prueba de Islandia celebra el legado islandés de Martín Miller´s Gin, que nace de un viaje que emprendió su fundador para encontrar el agua más pura del mundo y que, ahora, quiere rendir un homenaje a sus inicios.   Para Velencoso, “Islandia es el corazón de esta aventura, como ya lo fue para Martín Miller´s buscando el agua más pura del mundo para crear la ginebra perfecta”

El pack a la venta próximamente a través de la tienda de Amazon incluye una botella de la ginebra premium y el abrigo diseñado por OOTO y que está fabricado con fibras textiles recicladas y un tejido exterior resistente al agua, capaz de soportar las frías temperaturas de la isla atlántica.

