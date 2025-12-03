La atención sanitaria basada en el valor emerge como vía para resolver el debate sobre la externalización sanitaria en Europa

La sanidad europea vive un momento de transformación estructural marcado por el envejecimiento poblacional, el aumento de enfermedades crónicas y la presión presupuestaria y la creciente externalización de servicios sanitarios públicos hacia entidades privadas en Europa ha reavivado un intenso debate sobre la sostenibilidad, calidad asistencial y resultados en salud.

Mientras algunos estudios alertan de posibles efectos negativos sobre la mortalidad o la accesibilidad, nuevas evidencias apuntan a que el modelo sanitario basado en el valor —o value-based healthcare (VBHC)— podría ser la clave para superar esta dicotomía entre gestión pública y privada y garantizar mejores resultados para los pacientes.

Estas conclusiones se recogen en una investigación publicada en la revista científica 'Frontiers in Public Health' que analiza datos recientes sobre los efectos de la externalización sanitaria y los compara con resultados obtenidos por centros que aplican estrategias VBHC, tanto públicos como privados. El artículo propone desplazar esa dicotomía entre gestión pública y privada hacia otra más relevante: la diferencia no está en quién gestiona, sino en cómo se gestiona, subrayando que la clave no está en la titularidad del hospital (pública o privada), sino en el diseño y ejecución del modelo asistencial. La externalización bien regulada y centrada en valor no compromete la calidad ni la universalidad, sino que mejora el desempeño clínico, la eficiencia y la satisfacción del paciente.

Según el estudio, la clave del rendimiento sanitario está en los modelos que aplican el enfoque Value-Based Healthcare (VBHC). Un modelo que propone reorganizar la asistencia sanitaria en torno a lo que realmente importa al paciente: mejoras en su salud, calidad de vida, experiencia y eficiencia en el uso de recursos. Este enfoque incluye la medición de resultados clínicos, así como de resultados reportados por los propios pacientes (PROMs y PREMs), la integración de unidades asistenciales por patologías, y la utilización de sistemas de pago por desempeño en lugar de pago por actividad.

La investigación señala que los gobiernos tienen un papel clave al diseñar políticas y contratos que incentiven la calidad, y no solo el ahorro. Proponen incorporar indicadores de resultados clínicos y de experiencia del paciente para evaluar los contratos con operadores privados, así como sistemas de pago por desempeño y colaboración público-privada en la medición de resultados.

Esto supone un cambio profundo: la eficiencia no se presume por la titularidad, sino que debe demostrarse con resultados verificables, comparables y auditables. Según se argumenta en la investigación, el objetivo de la atención sanitaria basada en valor es crear más salud para los pacientes al menor coste posible, lo que trasciende la propiedad del hospital. La implementación de modelos basados en valor puede mejorar los resultados clínicos, la experiencia del paciente y la sostenibilidad del sistema, con independencia del tipo de gestión.

El documento analiza casos reales de hospitales en Europa que han implantado el modelo VBHC —como Diabeter en Países Bajos, Martini Klinik en Alemania o Fundación Jiménez Díaz en España— y han conseguido mejoras sostenidas en seguridad del paciente, reducción de complicaciones, eficiencia operativa y satisfacción.

El análisis también recoge que algunos estudios previos contra la externalización sanitaria no tuvieron en cuenta los modelos de gestión aplicados, especialmente el VBHC, lo que llevó a interpretaciones incompletas o sesgadas. En cambio, las experiencias europeas donde se ha implantado el modelo basado en valor reflejan que puede aplicarse exitosamente tanto en centros públicos como privados, siempre que se vinculen los incentivos a resultados reales y no solo a volúmenes de actividad.

Con esta perspectiva, la frontera público-privado queda superada por un principio más relevante para la ciudadanía: qué hospitales demuestran, con datos, que aportan más salud, más seguridad y una mejor experiencia al paciente.