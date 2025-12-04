Inteligencia Artificial
Moeve y Mistral AI se alían para impulsar soluciones de IA generativa en el sector energético
La primera acción del acuerdo será el desarrollo de un programa piloto de asistencia digital que se aplicará en los centros industriales de Moeve
Redacción
Moeve ha llegado a un acuerdo con Mistral AI, referente europeo en el desarrollo de Inteligencia Artificial Generativa, para impulsar soluciones digitales innovadoras que impulsen la eficiencia energética, la productividad y el avance hacia una soberanía tecnológica continental. Una alianza estratégica que dispondrá de una estrecha colaboración técnica entre la energética y la startup de innovación tecnológica.
Tras la firma del acuerdo, el primer proyecto que desarrollarán conjuntamente ambas compañías será un asistente piloto destinado a los complejos industriales de Moeve. Este programa ayudará en la interpretación de documentación para acelerar todo tipo de tareas aplicadas a negocio. Una de las características que definen los modelos de lenguaje que diseña Mistral AI es su relación rendimiento/consumo altamente eficiente, lo que refleja su compromiso con la sostenibilidad.
David Liras, Chief Digital Information Officer de Moeve, ha asegurado que “alianzas como la de Mistral AI sitúan a Moeve a la vanguardia de la innovación tecnológica europea y también de nuestro sector a nivel nacional. Además, esta colaboración supone la elección de una solución comprometida con la sostenibilidad y una apuesta por el desarrollo tecnológico y la innovación de nuestro continente”.
Por otro lado, Marjorie Janiewicz, CRO de Mistral AI, ha apuntado “estamos orgullosos de asociarnos con Moeve y apoyar su estrategia de IA. Nuestro equipo de IA Aplicada colaborará estrechamente con los equipos de I+D de Moeve, para desarrollar soluciones de IA personalizadas que mejoren sus procesos industriales y aseguren la implementación escalable en todos sus centros de operaciones a nivel global”.
Moeve y Mistral AI continuarán desarrollando su acuerdo buscando la reindustrialización de Europa, el impulso de la sostenibilidad y la democratización de la tecnología para ponerla al servicio de las personas. Además, la energética continúa con su hoja de ruta Positive Motion, con nuevos proyectos innovadores en construcción, como su nueva planta de biocombustibles de segunda generación en Huelva.
